De la huelga en RENFE a los estercoleros televisados

No deja de ser curioso que todos los expertos en virus y pandemias que han estado dando, durante meses, clases magistrales en los programas de televisión y en las tertulias radiofónicas se hayan convertido, de la noche a la mañana, en maravillosos y contundentes expertos en volcanes.

Es maravilloso comprobar que en España lo sepamos celebrar todo, sea como sea. Por ejemplo, los jóvenes haces botellones a diario en los parques y calles de las ciudades y pueblos españoles. Por ejemplo, gentes de buen vivir y distintas clases sociales se han reunido en los andenes de las estaciones de tren para pasar un par de horas hablando de sus cositas. Ah, no. Perdón, perdón, esos son los que van a trabajar y se encuentran con una huelga que se lo impide. Me he confundido porque, al fin y al cabo, se trata de reuniones masivas que no ayudan a controlar la pandemia.

Causa verdadero estupor que utilicemos eufemismos para referirnos a todo tipo de asuntos tratando de ocultar una verdad terrible. En España los políticos han logrado que retorcer el lenguaje de forma vergonzosa y con fines torticeros se haya normalizado. Por ejemplo, han apuñalado en la estación de Abando a un chaval de 20 años. El joven no ha logrado sobrevivir a las heridas que le han provocado un grupo de individuos. Le han asesinado. No se ha muerto de Covid. Le han asesinado y así hay que decirlo.

Es fascinante que los nuevos héroes y heroínas en España no lleven capa, ni antifaz. Son personas paletas que dicen barbaridades en programas de televisión convertidos en estercoleros; que gritan e insultan sin pausa; que intentan desquiciar a otros para que los vídeos que genera el conflicto les pueda servir para tener un minuto de gloria. Los nuevos héroes y heroínas en España son una calamidad que representan la falta de inteligencia, la bajeza moral y el ataque frontal a la dignidad humana. Hacen caja cada día demostrando su majadería. Y eso gusta. Y eso se quiere copiar por parte de los jóvenes.

En fin, una lástima tener que resaltar tanta basura.