El Ateneo Republicano y la transgresión

No lo tienen fácil cuando desean promocionar sus actos en los medios de comunicación. Sin embargo, los miembros del Ateneo Republicano de Andalucía no sólo son personas pacíficas que defienden con dignidad e imaginación sus ideales, sino que atesoran unas formaciones culturales y unas profesiones de absoluto respeto y admiración, aunque en la foto anden demasiado pegados pensando más en el cariño que en la salud, supongo que sabrían lo que se hace. Ahora, y hasta el 29 de este mes de mayo, celebran la exposición ¿Eres de sangre azul?, que se deja ver en La Carbonería de Sevilla en la calle Céspedes, 21, lugar histórico de actividades culturales en la ciudad. Hasta un miembro de Pink Floyd dicen que se llegó a hospedar en ella. Se ha luchado mucho para que no derriben La Carbonería, será por eso por lo que este personal republicano, símbolo de resistencia y paciencia, se ha ido esta vez al mentado sitio.

¿Quiénes son algunos de estos pertinaces herejes? La comisaria de la muestra es Ángeles de la Torre; tenemos además a Francisco Sierra, presidente del Ateneo; Javier Fito, miembro de la comisión de artes plásticas, y Pisco Lira, gerente de La Carbonería. La cultura para ellos no es neutra sino una herramienta de concienciación y transformación social. Me informan los organizadores que la exposición plantea creativamente esta cuestión del arte como instrumento de transformación mediante la pregunta sobre el color de la sangre como elemento que en el imaginario colectivo ha marcado nuestro concepto y aceptación de determinados privilegios que tienen, en la figura del rey, su máxima expresión. Participaron en una convocatoria abierta alrededor de cincuenta artistas plásticos, del audiovisual, de la música y del mundo del teatro.