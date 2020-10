El centro de salud de El Cuervo, una situación lamentable

Así me lo trasladan los componentes del sindicato medico SMS, el estado de personal del centro de salud de la localidad sevillana de El Cuervo es catastrófica. A la habitual sobrecarga que los centros de Atención Primaria están sufriendo hoy en día, se suma una cadena de bajas provocadas entre el personal que ha sido contagiado por Covid-19, llegando incluso al ingreso hospitalario. Se da la circunstancia de que los procedimientos actuales de acceso a un centro como este, de pequeñas dimensiones, no favorecen el control y observación de la necesaria vigilancia y distanciamiento en la lucha contra los contagios. Con casi un 40% de la plantilla de baja por IT o en cuarentena, se hace poco recomendable la apertura con atención ordinaria desde las 08:00 a las 20:00 porque resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, el mantener de forma adecuada dos circuitos plenamente diferenciados para los pacientes que acuden al centro, esto es: uno específico para los que pudieran ser posibles enfermos de Covid-19 y otro para el resto. Habría que intentar, pues, agrupar entre las 08:00 a las 15:00 a todo el personal posible para poder gestionar adecuadamente esos dos circuitos y, a partir de las 15:00, atender exclusivamente las urgencias con un equipo de guardia. En este centro, tal y como ocurre en la inmensa mayoría de los centros de Atención Primaria, no existe cribaje ni mucho menos triaje a la entrada de este que limite o redirija a los pacientes. Las causas son claras: tanto por falta de personal dedicado a esta función como por la presión asistencial que grupos y entidades ajenas al sistema sanitario están provocando con gran desconocimiento de la situación real en que vivimos. Si a todo esto añadimos el que actividades que han de realizarse cada año por estas fechas, tales como la vacunación masiva de la población contra la gripe, se están efectuando en el interior del centro como si la situación fuera normal cuando podían llevarse a cabo en cualquier otra localización para impedir más contagios, o que, a pesar de que la situación generada por este episodio, no se ha procedido a desinfectar el centro ni terminado de realizar test diagnósticos de todo el personal o mejorar las medidas de habitabilidad de las estancias del equipo de guardia, se podrá entender el que desde el Sindicato Médico de Sevilla entonemos la voz de alarma por el grave riesgo de que se pudiera llegar a situaciones extremas como el cierre de centros de Atención Primaria por inadecuación de los mismos o, lo que es peor, por la falta de personal tras ser contagiados de Covid-19. Esta es la situación de este pueblo pequeño, pero si seguimos dando vueltas por la provincia nos encontramos que cosas como las que ocurren allí se repiten en la mayoría de los centros de salud de nuestra geografía. Mientras los usuarios callados y aceptando a regañadientes, este país está lleno de usuarios de la sanidad pública que merecen una medalla a la paciencia, todo un orgullo para los políticos que tenemos.