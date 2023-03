El IPC es mucho mayor de lo que dicen; mi cuenta corriente no engaña

Los datos oficiales sobre el IPC se pueden encontrar en cientos de páginas de la Intenet. Repetirlos es estéril. Pero tengo otros que solo encontrarán aquí y que pueden resultar interesantes.

Todo está carísimo, tanto que llegar a final de mes es casi imposible para una familia normal. La cesta de la compra se ha convertido en un disparate; el Euribor es una carga insoportable que ya veremos si no se convierte en el gran problema de miles de familias que tengan que dejar de pagar su hipoteca con lo que ello representa; cualquier producto (pantalones, zapatos, bolígrafos o colonia) ya es un artículo de lujo; una mascota en casa cuesta un riñón y no es negociable... Es imposible que esto se pueda asumir por una familia cualquiera. Y es imposible porque ese dato oficial del IPC es un dato que invita a la confusión. Hago mis números y a mí me sale una subida que no baja del 20 por ciento en el último año mientras me hablan de un 6,1 por ciento; hago números y no comprendo cómo un ministro puede decir públicamente que estamos mejor que hace un año sin que se le caiga la cara de vergüenza (eso es un insulto a la inteligencia).

Por otra parte, las subidas de productos y servicios son, muchas veces, injustificables. Miren, si una empresa es incapaz de asumir la subida de 80 euros en el salario de un trabajador (subida del SMI) y lo quiere cobrar al cliente (a todos porque ya puestos si lo cobro cien veces a mis cien clientes gano una pasta y, además, puedo decir que la culpa es del Gobierno), si no puede asumir esa subida, decía, debe cerrar inmediatamente puesto que el negocio no es viable.

La situación económica de las familias empeora por momentos. Y el que diga lo contrario es que no se entera de nada o es un mentiroso. Piensen en una cosa, en una sola, que hace unos meses fuera asequible y que ahora se piensen dos veces si adquirirla o no. Una sola.

Es verdad que la sociedad española está adormecida, que no reacciona ante situaciones peligrosas. Es verdad que nadie pelea por lo que es justo. Pero que nos tomen por tontos de baba ya es demasiado. Y actualmente lo hacen sin pudor alguno.