Probablemente estarás pensando: “¿seguro que no habrá querido decir `Libro de reclamaciones’?” Seguro, aunque la duda es comprensible. Estamos demasiado acostumbrados al concepto “Libro de reclamaciones” (ya sea físico o digital, pues las redes sociales hacen las veces de “panel de critiqueo“), cuando vamos a algún comercio, si algo “no nos cuadra”, rápidamente se esgrime: “¡El libro de reclamaciones!” pero yo me pregunto: “Oye, y cuándo se hacen las cosas bien, ¿qué pasa? ¿de eso no queda constancia?” (espero no ser la única que se lo haya planteado) porque parece ser que para poner quejas hay celeridad pero ¿no sería justo que hubiese la misma diligencia para felicitar? Pues con “el libro de las satisfacciones” he querido responder a esta pregunta.

Como diría Perales...

“¿Y quién es él?” Se trata del “primo positivo” del libro de reclamaciones. El libro de las satisfacciones es un “pequeño experimento” que puse en marcha a principios de este mes, en mi corner de la firma de moda Paz Torras, en El Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache. Tenía mucha curiosidad por ver qué podría suceder y estoy gratamente sorprendida con la buena acogida que le han dado las clientas. Hasta la fecha, han querido participar todas las que han venido a visitar la tienda poniendo de manifiesto que todos tenemos siempre algo agradable que compartir con los demás.

Lo sé, te pica la curiosidad... Puede que te estés preguntando: “Pero... ¿Qué pone la gente en el libro de las satisfacciones?” pues no hay ningún guión, cada una se expresa de su personal forma y manera pero tienen en común el deseo de plasmar en el papel cómo les ha hecho sentir la experiencia de visitar la tienda.

El libro de las satisfacciones resumido en una sola palabra es AGRADECIMIENTO, ya sea expresado con palabras o hasta con dibujos, pero AGRADECIMIENTO. En sus páginas te encuentras desde el “Soi Pepi i estoi feliz”, pasando por “Hace 25 años que no recibía esta atención al cliente. Muchas gracias. Juana”, hasta el “Ha sido un placer compartir contigo esta mañana de compras. María, eres una magnífica `personal shopper´. Un abrazo. Mariló“, a día de hoy, el libro de las satisfacciones ya suma 40 comentarios de clientas que amablemente han querido dejar constancia de su experiencia.

Puede que alguno se pregunte: “Bueno y esto, ¿para que sirve?” pues... ¡sirve de mucho! Tanto empresarial como personalmente hablando, puesto que el 100% de las clientas son personas, por tanto, quien no entiende a las personas, ¡no ha entendido el negocio! A todos nos encanta sentirnos especiales y bien tratados, cuando personalizas la experiencia, te preocupas verdaderamente por servir de utilidad a tu cliente y fomentas el buen clima... ¡Estás recorriendo el camino hacia la cima! ¿qué cima? ¡la del éxito personal y profesional! Cuando un matrimonio queda tan contento que él dice: “¡El próximo día traigo a mi madre, ella también participará del libro de las satisfacciones!”, ahí se crea una especie de “sinergia satisfactoria” que, emocionalmente, ¡casi que sientes que estás haciendo historia!

Autenticidad, coherencia, innovación, diversión... Ingredientes básicos para el beneficio mental, económico y desde luego, del corazón.

Te dediques a lo que te dediques, te animo a que des el paso del: “¡Manda coj****nes!” a crear tu propio libro de las satisfacciones.