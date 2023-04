El Paseo de Colón y Tablada, ¡arsa pilili!

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha dado a conocer un proyecto para “transformar y modernizar” la actual Feria de Sevilla, que lleva más de medio siglo ubicada en Los Remedios. El hombre quiere que le echemos casta al asunto y anuncia “el traslado del actual recinto ferial a la zona más próxima al Parque del Charco de la Pava de la Dehesa de Tablada”, que “podría ser una realidad en el año 2027” y que “aportaría ventajas más que evidentes como son la ampliación de la superficie, del número de casetas y de la cifra de carruajes que podrían circular por sus calles”, en las que, además, “se ganaría un acerado más amplio y más espacio a disposición de los peatones”. La superficie del recinto ferial pasaría de los 450.000 metros cuadrados actuales a 1.373.458 metros cuadrados, lo cual permitiría aumentar en un 20 por ciento el número de casetas, esto es, “casi 500 nuevas que harían que la cifra actual de 1.053 se ampliara, en una primera fase, hasta las 1.549 casetas”. Ganarían en tamaño y serían más amplias. Otrosí, “la ampliación de las calles con bulevares arbolados permitiría acoger 441 nuevos carruajes”, con “espacio suficiente para que los peatones puedan circular con más fluidez y seguridad”.

Por su parte, el candidato del PP, José Luis Sanz –precampaña floja la suya, por ahora-, anhela soterrar el Paseo Colón empezando por el pasito inferior que hay en la calle Arjona y llegando hasta San Telmo. Dice que eso es un kilómetro y medio pero para mí que es más, a menos que sea mi efecto óptico donde se mezcla el astigmatismo con la miopía. En cuanto a Tablada, oh viejo sueño del lobby del ladrillo, Sanz defiende que se puede armonizar naturaleza con una buena urbanización para que los más pudientes puedan ver los barbos y los peces gato del Guadalquivir. Lo que no van a ver son los cruceros, los medianos y pequeños que vienen ahora porque los grandes no nos dejan que los traigamos, estamos presos de la UE y de Moncloa, ni regadíos nuevos para los arroceros, ni reordenación de Doñana ni trasvases de agua ni ahondamiento del río. La ciudad símbolo de una conquista y colonización mundial, la que vio salir a los héroes de la primera vuelta al mundo, ahora no tiene derecho a crecer todo lo que debería por ese mismo río histórico que la grabó para siempre en el mármol de la gran historia humana. ¡Toma ya cómo redacto!

Habrá que preguntarle al actual alcalde sustituto qué opina. Comparado con estos proyectos su tranvía es una birria y además no progresa adecuadamente, se nota que como no va a estar para cortar la cinta han templado la velocidad. Digo que hay que preguntárselo porque todos los días tiene su minuto de gloria en Radio Sevilla. No hay un día que no opine sobre lo que sea. Ahora estamos con la ciudad de la Feria con 212.000 bombillas de bajo coste y los casi 1.000 millones de ingresos. ¡Ostras! Hay que donarlos para el metro y los cercanías, sería un bonito detalle de sevillanía. Va a ser que no, la caridad empieza por uno mismo. De manera que el señor alcalde sustituto amasa varios grandes espacios culturales en proyecto pero la ROSS sin dinero y hablado de huelga y así desde hace no sé cuántos años ya. A ver si Caixabank se rasca el bolsillo que para eso es catalana y nos debe desagravio por lo de la Virgen del Rocío en TV3.

Que una ciudad peleada con los pasos subterráneos –desesperantes semáforos cada veinte o treinta o cincuenta metros- tenga un aspirante a alcalde con esas ganas de soterrar el Paseo de Colón para que los coches vayan por debajo y la gente por arriba más los buses, me recuerda a cuando Gallardón soterró en Madrid la M-30, sólo que en este caso sería un soterramientecito. Y ese señor de Cs con ese apellido tan poco visto por aquí, si lo elegimos ahora, cuando acabe su mandato nos regala una feria más grande que el Amazonas para que se luzcan las amazonas y todo lo demás. Tal vez reaparezcan las casetas de dos pisos y haya que poner minubuses eléctricos para ir de un lado a otro, será una feria sin par a la que habría que echarle un par para recorrerla, “fagamos una Feria tal que los que vengan detrás por tengan por locos”. Tal vez sea más realista la ampliación que el PP persigue en la sede actual, la de Tablada es más chula pero la Feria no creo que esté pensada para tanto terreno. Como el metro va adelante y el tranvía tendrá que arrancar algún año, sólo va a faltar el “cielobus” que traiga a la gente por una macrotelecabina desde Tomares, Bormujos y San Juan hasta Sevilla con lindas vistas a Tablada, que ese proyecto también se quedó en el almacén.

¿Tiene usted alguna rana por ahí? Desde ahora fíjese bien en ella, si cría pelo salga de inmediato a la calle a contemplar la novísima Sevilla. ¡Arsa pilili!