El Rey en La Mazaroca

La Mazaroca es el único restaurante del mundo donde he visto cola para entrar. Está en Arahal, mi pueblo, en la calle Óleo, enfrente de la casa donde nací hace ya demasiados años. Mi primera copa de manzanilla me la tomé en esa casa cuando no era ni mucho menos lo que es ahora. Mi tío Antonio Bohórquez me dijo que tomara algo y pedí un refresco. Tenía 16 años y como ya era flamenco, me dijo mi tío: “Vaya flamenco que estás hecho tú. Tómate una copita de manzanilla”.

Me la tomé con chochitos, altramuces, y una hora después me iba a reventar la cabeza. Entonces, La Mazaroca tenía suelo de albero, si la memoria no me falla, y no tenían la carta que tienen ahora, de las mejores de España. Enrique Morente, que era cliente, me dijo una noche que este local era el más flamenco del mundo y donde se podía comer la esencia del cante.

Reconozco que me emocioné el otro día cuando vi salir a Felipe VI de este restaurante tan entrañable para mí desde hace tantos años. Sin ser monárquico, admiro al Rey y ahora con más motivo, porque ha cenado en ese templo de la rica gastronomía sevillana y el mejor cante jondo. Arahal no es un pueblo muy monárquico que digamos, porque es de izquierdas. La derecha no ha gobernado nunca en democracia, solo el Partido Socialista e Izquierda Unida. Pero lo cierto es que con este rey no cuesta admirar la institución y no me extraña que me llamaran decenas de paisanos emocionados porque lo habían visto en La Mazaroca. “Vente pa el pueblo, quillo, y te tomas una ervejita”.

No me fue posible, pero me hubiera encantado enseñarle las fotografías de flamenco y de personajes de Arahal, y contarle la historia flamenca del pueblo, que es el vientre de la Casa de los Pavón, o sea, de la Niña de los Peines, del Niño de Arahal viejo, Antonio el Rubicano, de Manolo el Plancho, el otro Niño de Arahal –Jaime Portillo Sánchez–, Realito, Antonio el Mono, el Cojo Daza, el Maestro Blanca –padre del actual dueño de La Mazaroca, Manuel–, la Rufina, Rafael Frías El Guardacoches, los hermanos Ruizo, Paco Esquivel, Pepe el de los Cabales, Jesús Carrillo y, entre otros, el actual joven fenómeno de la guitarra David Rodríguez Romero.

Le hubiera contado también al Monarca que por el pueblo iban mucho Marchena, Palanca y Antonio Mairena, y que Pepe Pinto le echó el ojo por primera vez a la Niña de los Peines, en el Casino, cuyo hermano mayor, Arturo Pavón Cruz, nació en la calle Juan Pérez en 1882. Arahal tiene su historia flamenca, además de otras muchas otras historias. Gracias, don Felipe, por tener tan buen gusto para cenar. La Mazaroca es el paladar de la Campiña y uno de los pellizcos más jondos del mejor cante.