El ridículo de Chiquichanca Bolaños

¿A quién podía mandar Sánchez a los fastos del 2 de Mayo en la Comunidad de Madrid para intentar hacerle daño a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, de cara a las próximas elecciones? A varios, porque anda sobrado de forraje ministerial, pero para un caso así, con alto riesgo de hacer el ridículo, nadie mejor que un chiquichanca de la política patria como es el ministro de la Presidencia, Chiquichanca Bolaños. Lo bordó, claro. Había que verlo agarrado al vestido de la ministra Margarita Robles, para colarse en la tribuna de autoridades como un niño intentaría colarse en el cine de verano del barrio, pero una aguerrida funcionaria lo evitó. Usted será un ministro de España, pero aquí no entra. ¡Con dos ovarios! Y no entró, para enfado del Gobierno. Bolaños no había sido invitado, solo Margarita Robles, pero fue saludado educadamente por la presidenta y lo sentaron en primera fila al lado de la ministra de Defensa, que tuvo que tragar lo suyo. Ella sabía la jugada del chiquichanca, por encargo del presidente, y se dejó llevar. Fueron a buscar el choque institucional con Ayuso para dañar su imagen y, en parte, les salió bien porque ayer no se habló de otra cosa. Pero Bolaños hizo el mayor ridículo de su carrera política y, una vez más, quedó claro que Pedro Sánchez está dispuesto a dar machetazos si hiciera falta con tal de dejar de bajar en las encuestas, que es lo único que le preocupa. El sanchismo es bronca, enfrentamiento, desenterrar muertos, sembrar odio, propaganda barata..., y Bolaños es una especie de chico para todo al que Sánchez maneja como un polichinela. Diseñó la chapuza del día de ayer en Madrid porque está obsesionado con Ayuso. ¿Por qué no lo hizo en Castilla y León, región gobernada por el PP y Vox? Allí no mandó a Bolaños para dar la nota. Tampoco lo mandaría a Cataluña o el País Vasco.