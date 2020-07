El Ronquillo, sin urgencias de noche

Esto del Covid-19 esta haciendo cada día más complicada la situación de nuestros pueblos. En San Juan y Gelves desapareció el servicio de Pediatría en esas localidades por el confinamiento y en el Ronquillo llevan meses sin contar con el servicio nocturno de médicos en el centro de Salud. Las cosas ya han cambiado y creo que lo justo sería que estos pueblos pudiesen contar con los servicios que tenían antes de la pandemia. El Alcalde de El Ronquillo, José Antonio López, convocó a toda la población a una concentración el pasado viernes donde todos los vecinos estaban presentes.

Además, llevan recogidas cerca de mil firmas a la Consejería para que todo vuelva a ser como antes. El Centro de Salud de El Ronquillo cuenta con una médica y una ATS que atienden de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h. Las urgencias que se originan fuera de este horario, desde el pasado 20 de marzo, se deben trasladar para ser atendidas a Santa Olalla del Cala, pueblo que pertenece a la provincia hermana de Huelva. El Ronquillo tienen una población de 1.400 habitantes, esta población en verano se duplica y se debe tener en cuenta, además, a las 800 personas que habitan los Lagos del Serrano los fines de semana, situado a tan solo 4 km de El Ronquillo y que por tanto son atendidas también en ese Centro de Salud.

Hablaba el otro día con el Alcalde y me contaba que son varias las cartas emitidas a los organismos responsables de esta deficiencia y solo tiene la callada por respuesta. Otra de las cosas que le preocupa es que esto se quede así ya para siempre y apela a los medios de comunicación para que nos hagamos eco de esta necesidad que afecta a un numero importante de personas.

Corre un dicho que el coronavirus a la sociedad actual provoca un antes y un después, estoy completamente de acuerdo: distanciamiento social, uso de mascarillas, limitar los aforos y un montón de precauciones que todos tenemos la obligación de hacerlas, pero queridos políticos no confundan unas cosas con otras. Eliminar servicios de primera necesidad es algo que no tiene nombre y aprovechar todo lo del Covid para hacer en la sanidad algo que a lo mejor se tenía ya en mente, malo. Me parece una autentica aberración engañar a miles de personas. Así no, ni lo veo justo ni serio y va siendo hora de que nos dejemos de verdades a medias y por lo menos contestar a las misivas que estos pueblos dirigen a los responsables de estas áreas. Cuando se haga de esta forma las cosas, es cuando se notará de verdad el cambio de gobierno en nuestra Comunidad, tal y como vemos actualmente son iguales o peores de los que estaban al frente de esas instituciones. Desde aquí vaya el saludo a la población de El Ronquillo y pedirles que cuenten con nosotros para aquello que crean oportuno.