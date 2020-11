En ERTE y sin pagar el IVA. Rico y escapando de hacienda

¿Habrá alguien incluido en un ERTE que no pague el IVA si el vendedor se deja? ¿Pagarán los impuestos religiosamente las personas que cobran el subsidio de desempleo? Conozco a personas que, siempre que pueden, evitan pagar el IVA de sus facturas. Por ejemplo, las de reparaciones y reformas en casa. Esas son un clásico. Y algunos de ellos han tenido la mala fortuna de sufrir las consecuencias de esta pandemia siendo afectados por los dichosos ERTE´s; sí, esos que pagamos entre todos.

¿Es robar coger los bolígrafos de la oficina sin pedir permiso? ¿Llevarse un paquete folios a casa es robar o eso lo colocamos en la sección de ‘esto para la empresa es muy poca cosa’? ¿Dónde está la frontera entre un robo y llevarse algo sin que o sea? ¿No pagar los impuestos es robar? Creo yo que robar es robar. Siempre. Otra cosa es que el valor de lo robado nos cueste una temporada a la sombra o solo una multa o una sanción o una bronca del jefe.

Espero que sean pocos lo que abusan de esta forma tan asquerosa de los dineros de todos. Hay que recordar que los fondos con los que se pagan los subsidios de desempleo salen de los bolsillos de todos los ciudadanos. Es una canallada no pagar impuestos y, más tarde, encontrar una forma de vida gracias a los impuestos que pagan otros. Y, por supuesto, en el extremo de los que tienen más y tratan de pagar menos, el abuso es igual de asqueroso. En esto sí soy equidistante: un ladrón lo es teniendo dinero o sin tenerlo.

Debe ser que tengo muy mala suerte con estas cosas, pero no hace mucho tuvimos en casa a una mujer que nos ayudaba con la limpieza. Le hicimos un contrato conforme a lo que dicta la ley y pagamos la cotización a la Seguridad Social. Llegado el momento, dado que ella trabajaba en otro sitio, la declaración de Hacienda no fue todo lo buena que le hubiera gustado. Me pidió que diera por finalizado el contrato para cobrar en metálico y sin tener que rendir cuentas frente al Ministerio de Hacienda. Le dije que eso no podía ser porque los hospitales a los que ella iba si estaba enferma podían dar servicio gracias a los impuestos que pagamos todos. No regresó nunca más a casa. También conozco sujetos que cobran un dineral y, no me explico cómo, pagan muy poca cosa en concepto de impuestos.

No se puede generalizar y no se puede pensar que todos los que se encuentran en situación de desempleo no pagan el IVA o hacen chapuzas para cobrar en B. Es igual de injusto pensar que los millonarios pagan una ridiculez y se escapan siempre. No se puede pensar que todos hacen lo mismo. Pero estas cosas pasan y no deberían ocurrir.

Igual, si se contratan muchos más inspectores para evitar todo tipo de fraudes y trampas, todo mejora. Lo que cuesten se recuperará evitando que unos pocos se beneficien de lo de todos. A veces, lo más sencillo es lo más eficaz. La ‘navaja de Ockham’ de andar por casa.