Entre unos y otros, el niño en casa

Mira, mira, qué valientes y decididos están ciertos padres frente a la Junta de derechas o al gobierno de izquierdas de Madrid. Qué barbaridad, cómo quieren a sus hijos, eso es amor y no lo de Santa Teresa de Calcuta. De modo que, para empezar, la plataforma Escuelas de Calor de Sevilla considera «impropio» de una administración pública -la Junta- que si no llevan a los niños al colegio se pueda aplicar alguna sanción y añaden que ellos, los progenitores, tienen la obligación de proteger a sus hijos del riesgo de contagio. Espero que también los protejan contra el riesgo de contagio del pensamiento posmoderno dominante y que respeten asimismo el derecho de los padres que lo deseen a llevar a sus hijos a colegios sólo de niños o sólo de niñas porque quienes hacen eso también creen que los están protegiendo, aunque se pueda no estar de acuerdo con ellos. Con todo lo que han luchado en contra del calor en las aulas y de la politización de las AMPAS -en manos del PSOE muchas de ellas- a ver si ahora vamos a pasar del PSOE a Adelante Andalucía.

Por otra parte, el sindicato ANPE ya le está protestando al gobierno de Madrid por dejar en poder de las comunidades autónomas tanta gestión del inicio del curso y los ayuntamientos de Andalucía -sobre todo los de la izquierda calificada como boba por Alfonso Guerra antes de la pandemia- afirman que ellos de dónde van a sacar instalaciones complementarias para evitar la masificación de las clases y cómo va a impedir la policía municipal que se junten montones de padres, madres y abuelos en las entradas y salidas que si los dejaran se meterían con los niños en las aulas para que no les pasara nada, pobrecitos.

Ya sin pandemia es un bochorno esa cantidad de acompañantes y de coches que se dan cita en la puerta de un colegio para proteger el camino de los niños, no sea que venga el hombre del saco y se los lleve que están los medios llenos de noticias malas de sucesos así. Hay padres y madres que llevan en coche a los niños aunque estos tengan que recorrer solamente 500 metros. Los chavales ni se comunican yendo juntos caminando y de eso pasan al mundo digital con pausa en el recreo gracias a que los docentes se preocupan de que no estén casi todo el día enganchados y prohíben los móviles porque, mire usted, si el niño se quiere llevar el móvil al colegio cómo darle el disgusto de que no se lo lleve.

El caso es que las autoridades centrales y autonómicas tienen la obligación de que los niños y púberes vayan al colegio y los padres creerán que para eso deben ir ataviados como si fueran astronautas o buzos. Se comprende la inquietud paterna pero no esa poca colaboración con las autoridades para buscar soluciones como sea -en lugar de tanta protesta politizada- y que los infantes acudan a las aulas para que cuando lleguen al último año de la carrera -en el que doy clases- no me pongan esas caras de inopia cuando explico muchas cuestiones ni me cometan barbaridades en los exámenes, a ver si elevamos el nivel de la ciudadanía, la mayor y la que va creciendo. Si ahora mismo me voy a la calle o a las zonas de playas podré contar a muchos niños que no cumplen con las medidas de seguridad estando los padres muy cerquita, tomándose una cerveza o bañándose.