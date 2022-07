Euskadi y España son países libres y Pedro Sánchez gran candidato al Premio Nobel de la Paz

Pedro Sánchez no tiene límites, no conoce la decencia. En el homenaje a Miguel Ángel Blanco que se ha celebrado en Ermua (Bizkaia), ha dicho que “si Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a los que apostaron por la unidad frente al terror y el odio, al valioso trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la sociedad vasca y española”. ¿Países libres? ¿Es Euskadi un país libre o eso dice Sánchez para poder mantener el apoyo de EH Bildu? ¿Se puede tener menos vergüenza? ¿Sería capaz Sánchez de hablar así de Madrid o de Andalucía? No, no lo haría porque le parecería una bobada y una traición a un pueblo entero, a la memoria y a la libertad.

Miguel Ángel Blanco murió precisamente porque intentaba defender lo contrario que Sánchez concede a sus asesinos. No se puede ser más rastrero. Y, por cierto, si los que creen que la paz en Euskadi y Navarra está implantada con fortaleza se animan a pasear por las calles de, por ejemplo, Barakaldo o Beizama o Zerain o Elduain, con un pin de la bandera de España en la solapa, que nos cuenten unos días después, tras recuperarse, lo bonitas que son las cosas en Euskadi.

Pedro Sánchez es un ser aterrador que dice las cosas más tremendas con tono franciscano aunque no puede esconder el veneno de cada una de sus palabras. ¿Países libres? ¿La sociedad vasca quiso acabar con ETA o una parte amaba a los terroristas y lo que hacían? Pedro Sánchez no conoce el decoro y pacta con la peor calaña política sabiendo muy bien lo que hace y el precio que tendremos que pagar por ello. Pero él sigue viviendo en La Moncloa y eso es lo que cuenta. Asco.