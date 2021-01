¡Expropien las viviendas!

Un gobierno de izquierdas no autoriza a que unos delincuentes ocupen viviendas sino que lo que hace es expropiarles a los dueños y a las empresas buitre esas viviendas con las que están especulando y por tanto abusando de los ciudadanos. Quien ocupa una vivienda que no es suya es un delincuente que atenta contra la propiedad privada. Artículo 33.1 de la constitución: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. ¿Qué es eso de ocupación sin violencia? Se entra en una casa con una llave y esa llave la tienen los dueños o personas autorizadas por los dueños gracias a la gentileza de esos dueños o a un contrato que legaliza el hecho. Lo demás es violencia, en el grado que establezca la justicia pero violencia y violación de la constitución y de las leyes que la desarrollan.

Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Un gobierno de izquierdas cuando ve que una misma persona posee una decena de viviendas y de ellas la mitad o más las tiene vacías esperando ganar un dinero desorbitado, no aplica chapuzas legales como la que se acaba de consumar con los okupas, lo que hace es que procede sobre la base de los principios de la izquierda: expropia según también el mandato constitucional de que lo que hay en España es de los españoles, ese artículo de la constitución que tanto cita Pablo Iglesias, una constitución que afirma en su artículo 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y de inmediato, en su artículo 10.1 defiende la dignidad de la persona. ¿Y qué es la dignidad? Dicho en pocas palabras: un ser humano tiene valor por sí mismo y por eso es merecedor de derechos. El de la vivienda es uno de ellos y para eso y otros menesteres sirve el artículo 128.1 que es el que cita Iglesias: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Les contaré una batallita. Cuando Pablo Iglesias estaba naciendo, a los progres de entonces de la izquierda de aquellos tiempos de 1978 nos pusieron delante la constitución que había que votar. Santiago Carrillo había aceptado la bandera monárquico-franquista, la Corona y toda nuestra constitución actual. Hubo revuelo interno en la izquierda, nos negábamos a votar aquello pero fue ese artículo 128.1 el que nos sirvió como mal menor para apoyarla. Y ahora que dice la izquierda que está en el poder toda la fuerza se le va por la boca. ¿Por qué?

Es que unirse al PSOE es lo que tiene, que como no te andes con cuidado te absorbe en su dialéctica de falsa izquierda porque el PSOE es el partido que más ha aplicado el capitalismo en España, aliado con el PP, y se caracteriza por afirmar una cosa y la contraria. Tampoco he visto que Podemos denuncie abiertamente el asunto de la legalización de los okupas como algo no propio de la izquierda sino del parcheo social. En una de las ocasiones en la que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, vino a España, manifestó: “viviendas vacías y seres humanos sin vivienda”, eso es lo que vio en España. Y ya son de sobra conocidas las bravuconadas de Hugo Chávez en su país con el BBVA ordenándole al banco que o utilizaba sus viviendas en plan social o se las quitaba. Sin embargo, este personal que nos gobierna es pura engañifa, engañabobos, oiga, o se es de izquierdas o no se es, en España y en el mundo se necesita que se nos hable claro, alto y fuerte, hemos llegado a un punto de la Historia en el que para los grandes males que sufrimos se necesitan grandes remedios y no remiendos, si se es de izquierdas, se expropia y se levantan muchas viviendas sociales, y la paradoja es que si se es de derechas hay que hacer exactamente lo mismo en nombre de la constitución y si ustedes quieren hasta del Evangelio. Pero vamos a dejarnos ya de patochadas, ¿vale?