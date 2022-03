Guerra en Ucrania: ¿Quién nos pone la pierna encima? o Putin convertido en rana

¿Recuerdan aquella frase que pronunció un concursante de GH que decía: ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? (Creo que es literal)? Pues eso es lo que vamos a tener que empezar a preguntarnos todos porque salimos de una y nos metemos de lleno en otra mucho peor. El SARS-Cov-2 parecía que iba a ser el rey del mambo, pero no; Putin nos ha salido rana. El ruso está empeñado en llevarse por delante lo que haga falta y se ha convertido en una auténtica pesadilla.

Las sanciones económicas que ha impuesto Occidente a Rusia son duras y estrangulan la economía de ese país cada día que pasa. Las repercusiones serán atroces y el pueblo ruso las va a pasar canutas. Pero en Europa y el resto del mundo la cosa no tiene mejor pinta. Un mundo es globalizado en el caso de una pandemia y en el caso de una guerra. El desastre económico va a ser descomunal. Los precios se van a disparar y nos afectará a todos. Las empresas tienen unos sobrecostes (hoy, ya) que repercuten en el producto que llega al mercado encarecido. No pasar frío es infinitamente más caro (hoy, ya), la carencia de cereales amenaza a los ganaderos... Es sencillo, un loco anda suelto y está sembrando el pánico.

Sea como sea, lo del IPC se va a quedar en una broma si a Putin le da por salir más rana de lo esperado. Amenaza (una vez más) a todos los países del mundo: ‘las sanciones económicas impuestas son una especie de declaración de guerra’; y lo de seguir ayudando con armamento a los ucranianos, le empieza a parecer una agresión de carácter bélico. ¿Cómo puede acabar esto? Ya les aseguro yo que entre mal y muy mal. Podremos darnos con un canto en los dientes si no tenemos que liarnos a cañonazos.

Nos ha tocado vivir y soportar a este ruso paranoico que no duda en empobrecer a los suyos y en manipularles con un aparato propagandístico brutal. Nos ha tocado experimentar la incertidumbre que supone no saber si la situación que ha generado este sujeto se va a convertir en un desastre nuclear, en una guerra más cruenta o en una sangría que destroce por completo al pueblo ucraniano (esto último está garantizado y Putin ya ha dado muestras de falta de piedad inhumana). Malos tiempos.

Me temo que no estamos siendo capaces de similar lo que está sucediendo ni de imaginar la que nos viene encima. Me temo que nos limitamos a mirar la pantalla del televisor con tanta indignación como alivio por estar lejos del conflicto. No somos capaces de entender que tenemos la guerra al lado y que todo se puede descontrolar en un minuto. Echar un vistazo a los libros de historia refresca mucho l memoria y nos recuerda que por un ‘quítame de ahí esas pajas’ se han organizados conflictos gravísimos y sangrientos.

El mundo globalizado lo es para todo incluida la guerra. Cuidado con la pasividad.