Hoy jornada de tránsito con Wall Street cerrado por festividad

La jornada de ayer fue una jornada de fuertes subidas, el IBEX cerró en 7.498 puntos con un ascenso del 3,75% sin ningún valor de la tabla en rojo. Todo subió a excepción de Masmóvil que se quedó en 0,00%. Las principales subidas fueron para Meliá que subió un 9,15% y para el sector bancario con Bankia a la cabeza que sumó un 8,05%, BBVA un 7,28%, Banco Santander se anotó un 6,65% y Banco Sabadell que repuntó un 6,58%.



Todas las plazas europeas tuvieron también fuertes subidas.



En el otro lado del Atlántico el Dow Jones subió un 0,38% hasta los 25.832,02 puntos, el S&P500 aumentó un 0,46% hasta los 3.130,09 puntos y el Nasdaq se anotó un 0,55% hasta los 10.210,01 puntos. La sesión comenzó con fuertes subidas que minoraron al final de la sesión debido a que hoy es fiesta en Estados Unidos y por tanto no habrá mercado.



La fiesta alcista estuvo motivada principalmente por el buen dato de empleo, que por segundo mes consecutivo ha sido mejor de lo esperado y la cifra de paro también ha sido mejor de lo esperado al igual que muchos de los datos macroeconómicos conocidos en los últimos días. También ayudó a las subidas la evolución positiva en los estudios sobre las vacunas para el Covid, aunque la de Módena no tuvo buenas noticias.



La Casa Blanca pregona la recuperación económica en Estados Unidos, pese al repunte de casos de COVID en el país.



Hoy estaremos pendientes del dato del PMI de servicios en Alemania y en Gran Bretaña del mes de junio. También el dato de PMI compuesto de Gran Bretaña, el actual está en 47,6 y la previsión es de 41,0



Hoy no tendremos la referencia de Wall Street debido a la fiesta de la independencia de Estados Unidos.



Hoy los futuros vienen subiendo ligeramente, el Ibex sube un 0,17%, el DAx un 0,47%, el Eurostoxx aumenta un 0,27%, el FTSE100 un 0,36%, el CAC40 un 0,19% e Italia 40 suma un 0,63%.



Tal como indiqué ayer es probable que hoy también cerremos la sesión con ganancias. Según la estadística los días en que Wall Street está cerrado y no hay sesión bursátil en Estados Unidos son sesiones de subidas en Europa, aunque eso es sólo una estadística.



Mas información www.abcbolsa.com