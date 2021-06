Ione Belarra y la sexualización de las mujeres de Podemos

Parecía que no se podía ser, todo indicaba que la tontería más abrumadora ya estaba dicha, pero no. Ha quedado claro que si algo puede empeorar lo hará y que la capacidad de superación del ser humano es infinita.

Me dicen (y compruebo) que Ione Belarra (que es, nada más y nada menos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España) dice en un documento titulado «Protocolo Comunicación feminista» que las mujeres de Podemos escapen de una sexualización segura de su imagen si van «primorosamente arregladas». Ole, ole y ole.

A ver, si no entiendo mal, la ministra Belarra pide a sus compañeras de partido que vayan hechas un mamarracho porque el patriarcado que las oprime es tan criminal y tan tóxico que si se visten bien, se peinan bien, utilizan complementos bonitos o se cuidan el cutis, se convertirán en objetos sexuales. No se puede decir una majadería mayor. Salvo Irene Montero nadie más puede decir algo tan estúpido

Los hombres nos cuidamos. Sí, nos cuidamos porque, igual que a las mujeres, nos gusta gustar. La vida va de eso, de enamorarse, de sentirse querido, de sentirse amado, de tener amigos y, sobre todo lo demás, de gustarnos a nosotros mismos. Si algún hombre o alguna mujer tiene la mente enferma y viendo una falda es capaz de hacer brutalidades o viendo un pantalón se le va la cabeza a no sé que sitio, el problema será de esa mente. A ver si nos enteramos ya de una vez: la situación ha cambiado mucho; queda mucho por andar para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres tan deseada como importante para todos, y no vivimos (al menos en España) en unas circunstancias insoportables en la que el hombre abusa constantemente de la mujer en todos los sentidos.

Me parece un insulto a la inteligencia que alguien gaste un solo minuto en estas tonterías. Y no quiero decir lo que me parece que alguien utilice recursos públicos para esto. Me parece bochornosa la talla intelectual de algunos ministros de este Gobierno que padecemos y de la que hace gala la clase política en general. Pagar impuestos para esto resulta una carga difícil de soportar.

¿Qué tal si vestimos como nos dé la gana? ¿Qué tal si los políticos se dedican a resolver problemas y no a inventarlos? ¿Ha dicho lo mismo la señora Belarra a los hombres de su partido; no es esto una forma de discriminar? Menudo negocio hemos hecho en España en las últimas elecciones generales. Menudo negocio...