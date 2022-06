La asociación de jóvenes discapacitados Aurea, finalizó el curso 2021-22

El acto de clausura de la Asociación de discapacitados Aura, al que asistieron el alcalde, Juan Manuel Valle, y la delegada de Bienestar Social, Carmen María Molina, fue también un homenaje a los voluntarios que ofrecen su trabajo, tiempo y empatía a “la familia de Aura” y al que ha sido durante 26 años presidente de la entidad, Manuel Parejo, del que el propio regidor destacó “la gratitud eterna que le debe el pueblo de Los Palacios y Villafranca por su labor altruista, entregada durante tantos años y en una época en la que la sociedad no estaba tan sensibilizada para ayudar a personas como las que representa Aura, tuvo la valentía de dar ese primer paso. En esta asociación palaciega se pone de manifiesto el afán de superar las barreras y por ser felices y demostrarnos a los demás que no hay personas con discapacidad, sino personas con capacidades diferentes y el resto de la sociedad tiene que aprender a entenderlo, a empatizar y a echar un cable para que se vayan desarrollando plenamente como personas. Un aspecto importante es el de la inserción laboral, con las dificultades que conlleva, pero todo es superable si se pone tesón y se actúa con convicción. También, se reconoció con la entrega de una cerámica de recuerdo a Ana María Perea y a Tomás Garrido su dedicación y compromiso personal durante los 26 años que lleva en marcha Aura. Perea recalcó que es mucho más el calor que recibe de los propios integrantes de la asociación de lo que pueda ofrecer en su labor como voluntaria. Tomás Garrido, por su parte, reflejó su admiración sincera por todas las madres y padres que luchan sin descanso por la calidad de vida de sus hijas e hijos discapacitados”, y la satisfacción de sentirse cerca de los niños de Aura “seres especiales que con solo una mirada cautivan el alma y atrapan el corazón”. La nueva presidenta de Aura, Concha Cid, agradeció a los responsables de los comercios locales que han participado en el proyecto Gente con corazón, el apoyo ofrecido haciendo visible en el pueblo la necesidad que tienen de trabajar las personas con discapacidad y haberles dado la oportunidad de desarrollar una actividad en un entorno laboral real. Para las personas con discapacidad el empleo supone una importante vía de desarrollo personal y la incorporación plena a nuestra sociedad. En nuestra asociación somos conscientes de que se trata de una camino largo y difícil de recorrer. Los usuarios de la asociación ofrecieron una emocionante actuación dirigida por Gloria Ortiz cuyo guion se centra en el deseo de varias jóvenes con síndrome de Down que quieren trabajar en un centro comercial, encuentran su oportunidad y con orientación y apoyo pueden superar sus propios miedos y los obstáculos que se presentan hasta conseguir sus objetivos, poniendo de manifiesto lo importante que es el apoyo y la ayuda a personas con distintas capacidades para que puedan demostrar todo su potencial.