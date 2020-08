La semana de la cultura arranca el domingo en Lora del Río

Con las medidas de seguridad que se cumplirán en todo momento y con una gran participación de Loreños y Loreñas que ya están de regreso de sus vacaciones de verano. Con esta frase presentaba el alcalde la semana que les queda por delante” este año ha sido muy complejo y difícil puesto que se han tenido que suspender muchas actividades culturales, pero hemos querido hacer una humilde apuesta por la cultura con este ciclo cultural, cumpliendo todas las medidas sanitarias; desde el Ayuntamiento de Lora del Río hemos estado al lado del sector comercial y de la hostería, reabriendo el mercadillo y la Piscina Pública, pero también hay que fomentar al mundo cultural y por ellos hemos organizado esta ciclo que esperemos que sea del gusto y agrado de nuestros vecinos”. Y de esta manera este pueblo disfrutara por todas sus calles y plazas la convivencia y una serie de atracciones para mayores y pequeños, no faltara el teatro, la pintura, el Pop Rock, los pasacalles y un montón de cosas más. Lora del Rio tiene la gran ventaja de ser un pueblo participativo y todos se vuelcan con las muchas cosas que a lo largo del año se celebran allí. Recordemos la festividad de su patrona. y Ferias comerciales que este año con el estado del Covid algunas no han podido celebrarse, pero que siempre los habitantes acompañan en un cien por cien. Lora tiene ese encanto especial de pueblo de la Vega de nuestro rio, que ahora pasa por momentos complicados por el trabajo y otras situaciones pero que nunca pierde el señorío de una gran ciudad que recibe al que llega de fuera con la cordialidad de sus gentes. Decimos adiós a este atípico mes de agosto y le damos la bienvenida a septiembre con esta gran semana cultural, las calles serán los escenarios de las actividades y nuestra recomendación en pasar uno de estos días por allí y así, poder comprobar que todo lo que les digo es totalmente cierto. Poco a poco la cosa comienza a animarse y no tiene que estar reñido las medidas del Covid y las distancias sociales con esta cita cultural, estoy totalmente seguro que Lora del Rio nos dará una lección de civismo y prudencia y la semana pasara sin ningún problema, solo con la satisfacción de que todo salió bien y que en esta tierra sabemos hacer muy bien las cosas y cumpliendo con la normativa.