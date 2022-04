La Semana Santa en hospitales y en el último rincón del mundo

Dicen que el periodismo anda de capa caída, que los profesionales ya no son lo que eran, que los medios de comunicación se han convertido en negocios que se arriman al mejor postor y que la decadencia del sector es evidente. Dicen que las redes sociales no son más que nidos de maldad en los que se refugian un grupo de locos que intentan destrozar vidas, reputaciones y todo lo noble de la sociedad. Dicen eso y podría parecer que, a veces, es cierto. Sin embargo, hace unos días hemos comprobado que en algunos medios de comunicación sigue vivo el afán por informar de forma veraz, el objetivo de acercar la realidad a todos los rincones. Como todo el mundo sabe el periodismo es la voz de los que no la tienen y la herramienta que acerca la realidad al que está lejos o enfermo. Y hemos comprobado que las redes bien gestionadas son minas de oro en el ámbito de la comunicación

El Correo de Andalucía ha decidido dar continuidad al proyecto que se puso en marcha el año 2019 y que se conoce como La Recogía, un programa que acerca la Semana Santa sevillana a cientos de personas enfermas que no pueden acudir a las calles de la ciudad, a personas que viven en el otro lado del mundo y pueden disfrutar en directo de lo que está pasando en la capital hispalense gracias al programa, a las personas que, por cualquier causa no pueden disfrutar del despliegue cofrade y se agarran al teléfono móvil para sentir la emoción que solo las creencias, las tradiciones, la devoción o la fe, pueden provocar.

La Recogía ha cosechado un enorme éxito utilizando tecnología puramente digital e innovando con un modelo de programa que está llamado a ocupar un lugar de privilegio en el futuro. Sin coste alguno para el espectador, por cierto.

El Correo de Andalucía está tan vivo como siempre lo ha estado y estas novedades tan relevantes sirven para refrendarlo.

Juanmi Vega, director del programa, y su equipo, han logrado un objetivo que debe imponerse sobre cualquier otro en el día a día de los medios de comunicación: dar voz a los que no la tienen y acercar la realidad de la forma más objetiva posible a los que no pueden experimentarla. El Correo de Andalucía siempre ha intentado estar pegado a la filosofía del Cardenal Spinola, su fundador, y La Recogía es el último eslabón de una cadena que parece no tener fin que nace de las reflexiones del beato: «Ni un solo trabajo, ni una línea, ni una letra de la nueva publicación deje de encaminarse a la defensa de la verdad y de la justicia. Antes de faltar a esas normas, que El Correo muera».

Ahora, esperamos con inquietud que nos podrán ofrecer, a lo largo del año, sobre el mundo cofrade sevillano. Qué gusto contar poder contar con estos privilegios.