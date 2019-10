La señora Merche Esmeralda

Merche Esmeralda ha sido una de las bailaoras más completas del siglo XX y parte del actual. Ya no baila, pero le pasa como a los toreros, que nunca dejan de serlo. Estás ante ella y estás viendo a una bailaora elegante, sabia y con unas vivencias que han tenido muy pocas artistas del baile flamenco actual. Está espléndida físicamente, tan guapa como siempre y llena de vitalidad. Lástima que Sevilla, la ciudad donde nació y en la que aún tiene casa, aunque viva en Madrid, la tenga tan poco en cuenta. No solo Sevilla, sino el flamenco en general. No le va a gustar que lo diga, porque ha hecho un carrerón en el baile y ahora disfruta de su merecido descanso, pero es inexplicable que esta gran maestra no esté al frente de algún ballet flamenco. Por ejemplo, el de Andalucía. Ya sé que es una perita en dulce que quieren otras bailaoras y algunos bailaores, pero ella encajaría perfectamente en el ballet andaluz porque no se ha quedado anquilosada. La última vez que hablé con ella, en un conocido bar de la Alfalfa y hace solo unos meses, me quedaba embobado oyéndola hablar de baile, del de hace medio siglo y del de ahora. Sabe lo que hace cada bailaora o cada bailaor actual y analiza el estilo de cada uno con la precisión del mejor crítico. Es que esta mujer sevillana ha visto mucho baile y mucho flamenco en general. Puedes hablar con ella de baile, de cante, de guitarra, de teatro y de música en general, porque posee un nivel cultural que no es normal en las bailaoras de su generación. Por tanto, si es quien es, si tiene una trayectoria impresionante y está tan fresca como una rosa, ¿qué hace en su casa, por muy a gusto que esté? El flamenco es un arte en el que los años, las vivencias y la experiencia son fundamentales. Por otra parte, ¿por qué no ha recibido el reconocimiento que una artista tan grande merece? Tiene algunos e importantes premios, pero si exceptuamos el Compás del Cante, Sevilla no le ha dado las gracias por ser de esta tierra y llevarla por el mundo como ha hecho durante décadas y décadas. Debería tener un reconocimiento de su ciudad y podría ser en la Bienal de Flamenco, donde no son muy dados a homenajes. Quizá ya no tenga gracia, porque lo hemos pedido desde El Correo, desde luego sin que ella tenga la más ligera idea de este artículo, que leerá o no. Sevilla es una ciudad algo desagradecida con sus artistas, aunque lo mismo le rinde honores a cualquier bufón. Es por lo que nos da. Sé que ella es muy sensible con este asunto y que no es de las que llaman a los despachos o le dora la píldora a nadie con poder. No necesita limosnear un reconocimiento que ha tenido del público de medio mundo y parte del otro medio, y ese es su mejor premio. Pero estaría bien que alguien con cabeza, de la Junta, la Diputación o el Ayuntamiento pensara en que no es justo que una artista de su categoría, trayectoria y talento sienta que tanto amor y esfuerzo no hayan servido para ser reconocida en su propia tierra. Sí, esa niña que bailó con Sevilla siempre enredada en sus brazos y que ahora sueña en Madrid con seguir siendo útil.