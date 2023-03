Las fosas del feminismo

Se ha necesitado un 8 M y un Tito Berni, para demostrar empíricamente (cual Einstein la relatividad), el fracaso de la Ley de Violencia de Género y, de la del “sí es sí”. Resulta paradójico que Irene Montero y Pedro Sánchez hayan recurrido al término acuñado por José María del Nido, cuya patente le hubiera generado derechos de autor superiores a los que la Preysler quiso sisar a Vargas Llosa.

Durante toda la vigencia de la Ley, se han suicidado alrededor de 4.000 hombres al año. Tal es el escándalo, que los datos estadísticos silencian los estados civiles, no sea que se descubra el genocidio de los separados y hasta la piedra en que cayeron. España es diferente y el teléfono de la Esperanza no da abasto. Mejor pisar que palpar y el diazepan que la carne.

Para colmo, el Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Oscar Fernández León, lo celebra dispendiando el día con un “vino español”. En fin, que Carmen Calvo tenía razón, mal que nos pese, “queremos volver a casa, solas y borrachas” ...

Al hilo del regocijo colegial, -Oscar, para el día del padre me pido manzanilla La Gabriela- en las Setas decenas de mujeres gritaban “viva la madre que nos parió”. Varias policías tuvieron que proteger a un hombre que exclamó “y el padre que os engendró”.

Hemos envejecido y somatizado la injusticia de treinta años ejerciendo el Derecho. Nos salva que a veces sea un instrumento para que los desheredados de la tierra escarben la que detentan los de siempre. Esos Enrique Arnaldo, Enrique López, o Cardenal que ahora ha descubierto el apostolado en el deporte. Ay esos listados de llamadas a los marcheneros con viseras..., querido Miguel...

A los padres se les suele recomendar no llorar ante el Juez, aunque sus hijos les escupan en las exploraciones de los vigías de Occidente. La piedad no tiene rima y eso que aún quedan seres humanos justos, tras los fallos en nombre del Rey, que no del pueblo.

La Ley del sí es sí y la de violencia de género deberían denominarse “Ley Negreira”. (ahora descubrimos que quienes insultaban a los árbitros eran los cuerdos y éstos los locos). Nuestra asignatura pendiente, inundar de billetes falsos de minas de oro con la efigie de Zapatero, las salas ahora sin Secretario que pueda dar fe del sacrilegio.

Para colmo, se nos cayó Toni Cantó, quien incumpliera la palabra que me dio de no cesar hasta una ley de custodia compartida y ahora Macarena Olona, que prefiere ocupar el tedio con su Fundación panameña; que hay que administrar los ayares que aseguran acumuló Jordi Pujol, el inviolable. A éste solo absolverá o condenará Dios. Será por eso que soy ateo.

Hoy quiero brindar por las madres; por las abuelas; y por los jueces imparciales. Esta semana se jubila el mejor magistrado que ha dado mi generación, Javier González, hijo de D. Luis, nuestro maestro del San Francisco de Paula e introductor juvenil a la extinta Librería Reguera. El sí que ha honrado -con su permanente imparcialidad- la justicia.

En cuanto a los Letrados (qué poco me gusta esta palabra), a ver si en la próxima Asamblea, damos cuenta de los ágapes y también publicitamos los réditos de los oficios (bien ganados, qué duda cabe), de los/las/les amparos o amalias, por usar nombre figurados.

Acabo con una bendición (quién lo diría). A las segundas parejas... Esta semana, la varias veces condenada María Salmerón aún se permitía reclamar una pensión a su ex. Y encima, le llama maltratador...

Viva la madre que nos parió, (la mía siempre defendió la igualdad) claro que sí. Pero también, el padre que nos engendró.