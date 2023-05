Libros sobre la historia y personajes de Lora del Río, protagonistas de esta primavera en esa zona de La Vega

Lora es un pueblo con muchas actividades en este año y mas en concreto en las fechas de esta primavera. Un lugar que se convierte en el escenario para hablar de la historia de Lora es la Plaza del reloj. Lora del Río rural y de la postguerra queda perfectamente recogida en el libro ‘La plaza del reloj’, del Catedrático Emérito de Literatura Rogelio Reyes, que se presentó el pasado fin de semana en su tierra, en primera edición por la Caja Rural y en segunda edición por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Lora del Río. Rogelio Reyes es el único hijo predilecto de Lora de Río junto a Gracia Montes, fallecida el pasado 2 de junio de 2022. Fue catedrático en Barcelona, Madrid y Sevilla y cuenta editados más de treinta libros y es miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, una institución que dirigió durante muchos años.

Un acto muy entrañable con la presencia de muchos Loreños y amantes de la literatura de nuestra provincia. El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Cultura de Lora del Río, Miguel Ángel Nogales, del partido independiente Compromiso con Lora, abrió el acto recordando que en los últimos dos meses el Ayuntamiento había regalado más de mil libros a jóvenes estudiantes y a vecinos en general, desde obras de Juan Ramón Jiménez a la biografía editada de Gracia Montes o este mismo ‘La plaza del reloj’ de Rogelio Reyes, del que se repartieron ejemplares en el acto de presentación. Así contaban al público presente en el acto como es la obra literaria : 'Plaza del Reloj, escritos sobre Lora', es la autobiografía de su escritor, un libro «íntimo en el que se desnuda como niño y como hombre; los jirones de una vida en un solo libro».

No obstante, el autor que estuvo brillante y realizó toda una pieza literaria en la presentación, prefiere definirlo como «un conjunto de vivencias de mi infancia y primera juventud en Lora en las décadas de 1940 y 1950, cuando Lora era un pueblo eminentemente rural en el que la vida de un niño discurría libre y desinhibida, muy en contacto con la naturaleza y con un campo todavía muy poco mecanizado y muy lleno de vida». Los años durante los que transcurre la narrativa del libro fueron también años de mucho rigor moral y político en el que se dejaba sentir el peso de la todavía cercana Guerra Civil y la escasez económica. «Pero para un niño esos eran más bien avatares externos, cosas de mayores que no le concernían, de ahí que yo recuerde aquellos tiempos como una suerte de paraíso perdido, como todos solemos recordar nuestra infancia.

Como no podía ser de otra manera y hablando de la localidad de Lora del Rio no podía faltar la mención a la devoción a la Virgen de Setefilla, esa es la señal que mejor identifica la vida de Lora en el correr de su historia. Pasan los siglos, los cambios políticos, los acontecimientos de todo signo... y esa devoción perdura como roca inamovible, trasciende el ámbito estrictamente religioso y se convierte en una referencia total para entender el perfil histórico del pueblo. Ese lugar en Lora sirvió, no hace mucho tiempo, se convirtió en lugar adecuado para seguir celebrando actos literarios. El pasado 1 de marzo tuvo lugar en esta misma plaza del Reloj la presentación del libro ‘Gracia Montes, la voz de cristal’, que supone la «primera biografía» escrita de la cantante de Lora del Río. Este es un libro de los periodistas Alfredo Sánchez y Juan Mellado, editado por Sevilla Press, con prólogos del periodista Paco Correal y el teniente de alcalde de Lora del Rio, Miguel Ángel Nogales, localidad donde nació Gracia Montes y de la que es Hija Predilecta junto al catedrático emérito de literatura Rogelio Reyes. Ya se puede afirmar que se ha hecho justicia y los dos hijos predilectos de Lora del Río Gracia Montes y Rogelio Reyes ya tienen sus libros publicados y presentados en la plaza principal de su pueblo con lleno absoluto en las dos.