Los casinos son edificios emblemáticos de nuestros pueblos, el de Osuna cumple 175 años

Son edificios que podemos encontrar en poblaciones de las más grandes y también algunas más pequeñas como el caso de Olivares, pero lo fundamental poblaciones con mucha historia. Los casinos son lugares de encuentros donde los foráneos de cada pueblo pasan horas de tertulia y hacen comentarios de todo tipo. La entrada a estos edificios es solo para socios que pagan una cuota mensual o anual y que suelen pasar con tradición de padres a hijos. Hoy en día nos resulta complicado disfrutar de las verdaderas cosas que vivieron nuestros padres y abuelos, y parte de la herencia que nos dejaron se encuentra recogida en este tipo de establecimientos. Los casinos de la provincia de Sevilla son un claro ejemplo de esfuerzo de cómo hacer que la cultura de sus pueblos no decaiga. Uno de los más emblemáticos de nuestros pueblos es el ubicado en la localidad de Osuna. Fundado en 1848 es el más antiguo de toda la provincia. El casino no es solo un regalo arquitectónico por su fachada, su interior está repleto de una azulejería original sevillana que adorna y recorre sus estancias. En cuanto a las actividades fundamentales que se llevan a cabo siempre apuestan por fomentar la cultura, tal y como marcaron los estatutos acordados el día de su fundación como Sociedad Recreativa y Cultural. En el mismo casino se encuentra el bar y restaurante en el que destacan los cortijitos, un plato que combina jamón ibérico con patatas chips fritas al momento, pescado fresco del día, espinacas, carrillada, y callos caseros entre otros. En estos días este casino celebra los 175 años de su fundación y los responsables han contado cosas que tienen pensado hacer para la gran celebración. El actual presidente de esta institución es Manuel Serrato, él fue el encargado de presentar el libro, la exposición y la maqueta de este acto central del 175 Aniversario del Casino de Osuna, ha tenido palabras de agradecimiento para todos los directivos que le han precedido en estos casi dos siglos de historia, al mismo tiempo que ha rendido honor a todos los socios de la entidad, destacando el aspecto cultural del Casino y, sobre todo, social. La celebración de este 175 Aniversario se enmarca en el XI Ciclo Cultural “Casino de Osuna”, fue así como lo contó hace algunos días Manuel García, vocal de Cultura de esta sociedad, que es una de las más antiguas de Andalucía y la segunda más antigua de la provincia de Sevilla, habiendo sido testigo de los acontecimientos históricos de tres siglos distintos. Otro de los grandes casinos de la provincia es el de Marchena, uno de los encantos que tiene enamorado a los turistas que visitan el casino de Marchena son los azulejos pintados a mano que adornan las paredes del establecimiento. La imponente escalera o la cúpula son otros de los atractivos turísticos de este establecimiento. La lista de estos edificios seria interminable y la suerte es que se encuentran repartidos por toda la geografía provincial, es un buen motivo para visitarlos y conocerlos de cerca, teniendo en cuenta que las personas que no son residentes de la población tienen entrada libre, sin necesidad de ser socios del mismo.