Los indultos de Pedro Sánchez y el apoyo de Juan Espadas

Mientras Pedro Sánchez anunciaba en el Liceo de Barcelona que los políticos sediciosos catalanes que están en la cárcel serán indultados, se han escuchado voces diciendo que la independencia de Cataluña es la única solución.

Pedro Sánchez debería saber que los independentistas catalanes son insaciables y que, hoy, piden el indulto aunque antes de acabar el día pedirán la amnistía y mañana la independencia y pasado 1.000 millones de euros por daños y perjuicios. En realidad lo sabe, pero la factura la va a pagar el pueblo español y eso le importa muy poco. A cambio de seguir gobernando y mantener unos meses su condición de presidente del Gobierno español, este sujeto es capaz de mentir, pactar con indeseables o incumplir promesas que sirvieron para conseguir votos.

Pedro Sánchez se pone enfrente de los catalanes que no son independentistas, del resto de españoles que no se imaginan una España dividida; Pedro Sánchez se coloca frente a la gran mayoría de españoles que no entienden nada de lo que está pasando. De hecho, hoy se publica una encuesta en la que se le pronostican unos resultados más que penosos para el PSOE en las próximas elecciones (es una encuesta y todo puede cambiar aunque hoy el resultado es ese).

Se le está llamando traidor en las redes sociales, se le quiere ‘echar’ del despacho que ocupa en el Palacio de La Moncloa, se le señala como el político más nefasto de la historia reciente, es odiado por muchos incluyendo los que le votaron y se han visto engañados. Nunca antes un presidente del Gobierno había sido tan cuestionado. Ni siquiera Rodríguez Zapatero logró tener en contra a tantos y tan distintos. Y todo por mantener en pie un Gobierno a cambio de los votos de independentistas catalanes y vascos, a cambio de un precio político y económico (los beneficios para vascos y catalanes son vergonzosos para el resto de españoles) desconocido hasta la fecha.

No comenzó bien la legislatura y terminará fatal. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez insiste en insultar a la inteligencia de los españoles. Ahora, se ha aprendido eso de la concordia y cree que repitiendo mucho la palabrita logrará que el pueblo español se acueste pensando que los indultos son lo mejor que puede le pasar a este país. No comenzó bien la legislatura y los cientos de asesores y altos cargos con los que cuenta Sánchez (nunca antes en España hubo tantos ni costaron la fortuna que se paga por ellos) no son capaces de decir al presidente la verdad. No quieren dejar de cobrar sus altísimos sueldos, pero sería tan fácil decirle: ‘señor presidente, eso no puede ser y si lo hace se acabó esta historia. La gente no es imbécil, señor presidente. Los malos son los malos y no dejan de serlo porque usted hable de concordia; no dejan de ser malos porque usted quiera parecer bueno. No lo haga porque nos hundiremos sin remedio y, lo que es peor, nos llevaremos por delante al país entero’. Eso no se lo van a decir los asesores. Que va.

Y Juan Espadas lo apoyará como hubiera apoyado justo lo contrario. Esto es lo que nos hemos buscado al votar.