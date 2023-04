Aunque en Rochelambert ya se hayan vaciado las calles y los vecinos hayan guardado las sillas que decoraban las puertas de sus casas al paso de su Cristo de la Misericordia. Aunque en Torreblanca se haya recogido la alegría que vuela en forma de Dolores. Aunque la Virgen de la Estrella ya cruzó el puente camino de su casa, ese refugio en forma de joyero donde se guardan las lágrimas más dulces de una madre. Aunque el pelícano que picotea su pecho a los pies del Crucificado haya demostrado un año más que el Amor lo vence todo, hasta la muerte. Aunque los costaleros que pasean el Silencio Blanco guardaron ya el costal y sueñen con la voz de su capataz. Aunque el Soberano Poder ya haya proclamado en el Sanedrín que es el Hijo de Dios bajo la mirada de una Madre que lo sana todo. Aunque mi Virgen de la Encarnación ya bajó el puente imaginario que cruzan los deseos de mis nazarenos de capa blanca. Aunque los nazarenos de San Bernardo nos hayan recordado un año más que a pesar de que nuestro Fernando Carrasco no esté entre ellos, siempre estará en el Refugio de su Madre. Aunque la belleza clásica de la Virgen de la Victoria haya dejado su estela de majestad hasta las puertas de su capilla. Aunque los ángeles ya hayan abierto la puerta de la Gloria para que el Cristo de la Fundación guarde su muerte de tiniebla y cala negra. Aunque la noche ya haya convertido su oscuridad Gitana en luz de Esperanza de orilla a orilla, y nos haya demostrado que el Calvario de un Hombre que dio la vida por nosotros hizo de su Silencio el Poder que nos redime a todos. Aunque la Virgen de Montserrat haya perdonado un año más al mal ladrón. Aunque mis nazarenos de los Servitas se hayan despojado de sus túnicas con la misma satisfacción que cuando eran unos niños. Aunque la puerta en San Lorenzo se haya cerrado para que Soledad seque su llanto en la intimidad de su capilla. Aquí no ha terminado nada. Porque mañana empieza Todo, hermano. Mañana resucitamos en la Verdad del Verbo. Mañana tenemos la nueva oportunidad que la bondad de Dios no ofrece cada Domingo de alegría. No lo olvides.