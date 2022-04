Marta Riesco compra en Mercadona para poder adelgazar

En realidad, no sé si Marta Riesco quiere adelgazar, si compra en Mercadona o si, en realidad, es de Segovia. En realidad, Marta Riesco y su historia con Antonio David Flores me trae sin cuidado. Ella me trae sin cuidado y, por más que en Telecinco intenten hacer de su historia un relato imprescindible para los espectadores, no me va a interesar en la vida.

Esta chica insiste en que no quiere ser un personaje, en que ella es periodista; esta chica insiste en cantar (sería más correcto decir graznar, gritar o algo similar) y demostrar que ha venido a este mundo para hacernos más fácil la vida a todos; Marta Riesco quiere entender qué ha pasado para que el golfo de su novio (Antonio David Flores) le haya dejado plantada. Insiste y acude a los platós para hacer justo lo contrario que desea, para contar a todo lo que se mueve su desgracia y sus proyectos. ¿Alguien cree que esta chica quiere ejercer el periodismo y que desea pasar desapercibida en el entorno del mundo del cotilleo y la casquería sentimental? Esta chica quiere ser famosa y solo eso.

Carmen Riesco vivirá de esta mierda de relación que ha tenido o está teniendo con el que fue Guardia Civil; Marta Riesco no será conocida como periodista ni como cantante, será recordada como el rollo de un listo. Es una pena que gente tan joven venda su futuro por tan poca cosa, por algo tan efímero como es la fama que te aporta un escándalo patético.

Lágrimas de cocodrilo, teatro a espuertas y un vacío imponente. A eso está reduciendo su vida esta mujer. Una pena.