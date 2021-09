Nazis y maricas

Hay que agrandar en los medios correspondientes el incidente madrileño de los nazis contra los maricas, en la misma línea en la que se agrandó lo de las balas misteriosas en los sobres, ¿habrá alguna relación entre ambos hechos? Esto de haber vivido ya bastante más de medio siglo me permite observar cómo Franco le echaba la culpa de todo a los rojos y masones y ahora los rojos y los rosas que están en el poder coyuntural político persiguen lo contrario: la culpa de todo la tienen los nazis, los fascistas, por tanto, la tiene Vox. A pesar de que Tezanos sigue utilizando el dinero público para elaborar sondeos a la conveniencia de los que lo han puesto ahí para eso (oye, sin ninguna protesta observable de técnicos del CIS) y el PSOE sale ganando, los otros sondeos apuntan a una victoria del PP en alianza con Vox. El PP, por dentro, lucha por separarse de los de Vox y eso nunca lo va a lograr mientras en sus filas reine el relativismo y la incoherencia ante los ojos de la gente. ¡Pero si hasta el papa está hecho un lío y eso que es infalible! Se opone firmemente al aborto y a la píldora, pero por otro lado no excomulga a Biden: nadar y guardar la ropa se llama eso. Así es la política y el papa no es sólo un líder espiritual sino un jefe de Estado.

Si en Madrid ya se ha visto la fuerza que tiene la confusión para decidir el voto de los electores y el PP-Vox se han alzado con la victoria, habrá que aplicar lo de mientras peor, mejor, es necesario terminar con ese maridaje. Y como la gente tiene el cerebro lavado desde 1945 con la maldad absoluta de los nazis y el movimiento homosexual mueve conciencias y atesora poder en todo el mundo y en muy altas instancias, qué mejor que ir por ahí con el espantajo nazi para desgastar el posible deseo del personal hacia la papeleta electoral de lo que se considera nazi-fascismo. Tiempo hay hasta que lleguen los comicios para intentar inculcar a la ciudadanía que el fascismo llega y que “no pasarán”, que hay que pararlo.

¿Quién mueve todo esto? La principal obligación de un periodista es no fiarse de nada ni de nadie, en principio. Hubo un tiempo en que los periodistas de Chicago utilizaban una frase, algo fuerte para algunos, con el fin de dejar bien sentado que el periodista debía indagar y contrastar intensamente lo que iba a publicar: “Si tu madre te dice que te quiere, busca otra fuente”, sentenciaban. La catedrática de periodismo de la Universidad Complutense, Petra Secanella, sostiene que el periodista debe estimar que todo el mundo está en pecado original mientras él no demuestre lo contrario.

Cuando era joven, no era raro que un avance hacia la democracia fuera seguido por un atentado de los GRAPO, llegué a localizar y hablar con dos militantes de los GRAPO y me di cuenta de que era un grupo fácilmente manipulable desde el “poder invisible”, como diría el sociólogo Pierre Bourdieu. En la película JFK le explican al letrado que investiga el asesinato de Kennedy sobre la base de un asesinato de Estado, cómo funciona el mundo y el mozo se extraña de los golpes de Estado y otros hechos que había respaldado su democrático país y también de que Kennedy fuera tan negativo para el sistema. Pobre hombre, ¿en qué mundo vivía? ¿Habría estudiado en Harvard o en Georgetown?

¿Cuántas salvajadas nazis se han dado ya en toda Europa y en EEUU? La de Madrid es otra más, pero habrá que agrandarla. Sin embargo, mis preguntas siguen siendo las mismas: ¿quién o qué degrada Occidente?, ¿por qué el nazismo y el fascismo reciben tantos apoyos?, ¿qué narices ha hecho la izquierda desde que en 1989 tiraron abajo el Muro de Berlín y en 1991 se acabó la URSS? Porque estos hechos terminaron con el comunismo, la partida del poder la había ganado el mercado pero también la otra izquierda, la socialdemócrata, que se separó del totalitarismo comunista a finales del XIX. ¿Qué ha hecho la derecha liberal tras vencer a los nazis y morir el fascismo en la cama? ¿Quién ha provocado el crecimiento del fascismo y del nazismo para que vuelvan a la vida y ahora paguen el pato, entre otros colectivos, los gays, los maricas, como se ha dicho toda la vida sin que por fuerza se afirme con tono peyorativo alguno, al menos en mi caso?