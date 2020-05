Necropatriarcado para un mundo a lo “Walking Dead”

¿Nos sorprende entonces que nuestras calles se hayan convertido en un improvisado set de rodaje para la nueva temporada de The Walking Dead?, a las feministas no. Tenemos experiencia de sobra para saber dónde acabará este neofascismo patriarcal. Ya no hay lugar para la negociación, el tiempo corre en nuestra contra. Lector o lectora, analiza tu contexto y pregúntate de dónde te encuentras más cerca ¿de la abundancia o de la precariedad? ¿de la tristeza o de la plenitud?, ¿de la esclavitud o de la libertad. ¿Tienes la vida que quieres? ¿Si tuvieras que morir hoy te sentirías satisfecho/a de tus pasos? ¿dirías que has tenido la mejor vida posible?. Si la respuesta es no, olvídate de si eres feminista o no y empieza a planear la vida que te mereces. Nuestros cuerpos no tienen dueños ni cadenas, nuestras mentes pensantes son la única salida para escaparnos de un estado que pretende colonizar la existencia humana, igual que hace con la tierra. Adueñarse de la voluntad de una masa bien adiestrada y muy mansa, es un juego de niños. No hay piezas de repuesto que mejoren este escenario grotesco y deforme. Hay que empezar de nuevo. Sabiendo que nuestra plenitud no llegará nunca sin dinamitar antes el estado “de dueños”. Un orden global extractivista como el actual, sigue generando vulnerabilidad y ya sabemos el lugar que ocupamos las mujeres en estos repartos.