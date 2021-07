¿Odia usted a los Menas, a los gais, a las lesbianas o a Dios?

Buena parte de los problemas que arrastran las sociedades actuales tienen que ver con la ignorancia. Y es que lo que se ignora, lo desconocido, lo que se teme; y lo que se teme se termina odiando hasta límites incontrolables.

¿Quién sabe, en realidad, en que consiste el problema que representa la llegada de niños extranjeros no acompañados a España? ¿Alguien cree que todos los chicos y chicas que llegan son delincuentes peligrosos y una amenaza colosal para el futuro de España? ¿Queremos saber algo sobre ellos? Nos limitamos a señalar un colectivo como si fuera ganado enfermo y luego nos damos la vuelta. No se nos pasa por la cabeza poder visitar un centro de acogida o entrar en la web de una de esas asociaciones que pelean por el bienestar de ese colectivo para entender lo que sucede. Esto es lo que hay.

¿Qué tiene de malo ser gay o lesbiana? ¿Alguien cree que este colectivo está compuesto por personas viciosas, con mentes perversas, extraños sujetos que se retuercen entre grandes padecimientos generados por su orientación sexual? ¿Está usted seguro de estar leyendo esta columna sin un gay a su lado que pudiera ser su hijo, amigo o conocido? No lo diga muy alto; no vaya a ser que se lleve alguna sorpresa. Y es que el colectivo LGTBI es amplio, numerosísimo, y está compuesto por personas de toda clase social, religiosa o económica. Ay, si salieran todos los deportistas gais del armario; ay, si supiéramos la cantidad de lesbianas que tenemos cerca... Tememos a los gais y lesbianas porque somos incapaces de empatizar con ellos. Sencillamente, nos dan miedo porque no los conocemos. Esto es lo hay.

¿Conoce usted el Corán? ¿Sabía usted que el Abraham de la tradición judeo cristiana es el mismo que el que aparece en el Corán? ¿Cree que el Islam es un peligro por ser la religión de los fanáticos y de los que estarían dispuestos a guerrear en nombre de Dios? El Corán es un libro sagrado. La Biblia es un libro sagrado. Abraham es el mismo en ambas religiones. El catolicismo organizó las famosas cruzadas con las que se quería rendir al Islam e imponer el dios cristiano, ¿No es fanatismo extremo organizar la Santa Inquisición? Nos da miedo el dios de otros por si estamos equivocados, por si nos quedamos sin el nuestro. Tememos a otros dioses porque no sabemos nada de ellos. Odiamos a Dios con una forma distinta al que nos han enseñado. Triste. Y esto es lo que hay.

El miedo hace estragos en las sociedades actuales. El miedo bloquea las mentes y las personas dejan de pensar. Por eso los mensajes populistas triunfan; son sencillos y dicen lo que hace sentir tranquilidad a los que escuchan. La culpa es de los otros; el enemigo son ellos y nos atacan; todo lo que no seamos nosotros mismos es una amenaza; tranquilos que ya acabamos nosotros con el problema... Esto es lo que hay.