Palomares o un sueño en FITUR

El próximo jueves se va a presentar en FITUR, en Madrid, el Festival Flamenco Guirijondo, de Palomares del Río. El alcalde, Manuel Benjumea (Ciudadanos), tendrá diez minutos para presentar un vídeo promocional y el cartel, con la programación ya cerrada. No necesitará más tiempo, porque la idea de Guirijondo ya ha calado entre los aficionados del mundo flamenco, dentro y fuera de nuestro país. Palomares nunca ha estado en esta importante feria internacional de turismo y va a entrar de la mano del flamenco, sin ser un pueblo de mucha tradición jonda. Más que las influencias, y esto va a ocurrir por el empeño personal del alcalde, son los sueños los que logran a veces el milagro. No hay éxito sin trabajo y hay ya muchas horas de esfuerzo en el sueño de que este festival de nueva creación acabe siendo una realidad. Por primera vez un festival se va a ocupar de los artistas flamencos del mundo, de fuera de España, de los guiris jondos. Cuatro días, del 12 al 15 de abril de este año, para poner a Palomares en el mapa del flamenco y sembrar la semilla de este arte en una localidad a solo diez kilómetros de Triana. Recuerdo que de niño solía sentarme en los poyetes de las tabernas a escuchar cantar a los aficionados que iban o venían del campo y paraban a tomarse un vaso de mosto para limpiar sus gargantas. Cantaban solo fandangos, pero con alma y pellizco, y esa fue una parte la música de mi infancia. Pero Palomares es más un pueblo rociero, que flamenco, y eso va a cambiar este año con la creación de Guirijondo. Las tradiciones hay que desearlas, sembrarlas y regarlas hasta que echen raíces y se hundan en la tierra. El jueves estaré en FITUR, y cuando me toque hablar me acordaré de aquellos aficionados que cantaban fandangos en la taberna de Mariquita Méndez o en la de Ricardo, y, cómo no, de aquel niño de Cuatro Vientos que se emocionaba escuchándolos sentado en los poyetes de esas tabernas. Palomares es un pueblo de muchas posibilidades, que quizá no ha mostrado mucho interés por el flamenco porque no ha existido en el Ayuntamiento esa inquietud, que yo recuerde. Ahora sí hay interés, la actual corporación municipal está totalmente comprometida con Guirijondo, desde su alcalde hasta los concejales. Solo hace falta que los palomareños lo hagan también, que luchen para que el festival triunfe, que lo hagan suyo, que metan el hombro, que adornen el pueblo esos días con motivos flamencos para que tanto los artistas como los aficionados de todo el mundo que nos visiten se sientan a gusto en el pueblo, en los Baños Árabes, y regresen el próximo año. Que se sientan, sobre todo, flamencos. Ese es el objetivo.