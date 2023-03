Patricia Donoso casi se nos va. Qué disgusto más grande

Patricia Donoso es concursante de la presente edición del programa Supervivientes. Si no saben quién es, no hay problema. Si conectan el televisor y ven el programa, la reconocerán sin problema. Es una mujer de cartón piedra, operada desde la coronilla a los pies, pagada de sí misma y que dice cosas extrañas y ridículas. Solo habla de objetos de lujo, operaciones para elevar los pómulos o el trasero, y de dinero a espuertas. Pues bien, ha querido abandonar el programa poco después de empezar. No puede seguir allí, dice. Debe ser que los bichos, el retrete comunitario y la comida escasa y pobre, no le hacen ilusión. Ha querido abandonar aunque la insistencia de la organización ha sido tal que ha dado marcha atrás. Se queda. Seguramente por la multa que le tienen preparada si lo deja antes de tiempo. Habrá hecho números la señora Donoso.

Se confirma que el casting de esta edición ha sido penoso. Salvo Adara Molinero, Raquel Mosquera y Donoso (algo más conocidas), el resto son personajes casposillos y de medio pelo (características que comparten con las tres más conocidas). La única sorpresa ha sido la que nos ha dado un tal Bosco al saltar desde el helicóptero. Ha sido espectacular y... motivo de sanción. Lo de las cabriolas no les gusta a los organizadores del programa. A cambio, el mejor salto (una vez que el público ha votado) ha sido el de Raquel Mosquera. No se lo creen ni ellos, claro.

Se confirma que esta edición es más de lo mismo y que intentarán mantener a Adara Molinero en el concurso hasta el máximo posible. De otro modo, las audiencias serán entre escasas y desastrosas.