Paz Padilla regresa a la tele; el fin del mundo se acerca

Paz Padilla regresa a Mediaset y lo hace para presentar un programa. Parece ser que el tema sobre el que girarán todos los asuntos a tratar será el amor. Es decir, no hay que ser muy listo para saber que esta mujer meterá la pata muy pronto. Si sigue manteniendo intactas sus ideas (todo apunta a que es así puesto que rectificar es de sabios y Paz Padilla de sabiduría anda justita) tendremos que soportar estupideces de todos los colores. Ya saben que esta mujer defiende que el amor lo puede todo; por ejemplo, si tu marido te mete una paliza lo que tienes que hacer es meterte en una habitación con él para mostrar amor verdadero y, con el tiempo, todo se suaviza; por ejemplo, si hubo abusos a menores lo mejor es callar para no desestabilizar la paz y el amor familiar... Cosas parecidas a estas. Si hay mala suerte (será nefasta) alguna idiotez soltará sobre el valor de las vacunas contra la Covid-19 y, casi seguro, tratará de decir alguna palabra en inglés. En fin, huele a desastre.

La cosa ha empezado mal. Su compañera Toñi Moreno ha publicado un tuit diciendo lo siguiente: ‘Todo lo que sucede, conviene. Me lo acaba de decir mi amiga del alma Paz Padilla’. Una afirmación tan estúpida solo la puede decir un tipo de persona y la puede aplaudir otra parecida o peor. Habría que decir a estas señoras que no conviene un suicidio, o un maltrato, o un asesinato, o la muerte prematura de una persona cualquiera. Habría que decir a estas señoras que el sufrimiento existe y no hay razón para que así sea, pero existe. Habría que decir a estas dos que lo que conviene es mantener la boca cerrada en vez de decir una parida.

Paz Padilla vuelve. Si Mediaset está teniendo problemas con las audiencias tal vez esté provocando la hecatombe total. Ya veremos.