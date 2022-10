Raquel Lozano o ‘Pesadilla del montaje chusco’

‘Pesadilla en el Paraíso’ es un mal programa. Vacío de contenido, mal editado (prácticamente todo lo que vemos está grabado y editado sin gracia alguna cuando eso, la edición, es el gran secreto de un reality show televisivo), habitado por famosetes de medio pelo y muy mal diseñado. ‘Pesadilla en el Paraíso’ no tendrá continuidad casi seguro. No suelo comentar nada sobre este esperpento por todo ello y porque me aburre muchísimo.

Sin embargo, me llama la atención la nueva incorporación al programa. En realidad, Raquel Lozano lleva ya muchos días participando aunque será hoy cuando veamos cómo ingresa y se integra con sus compañeros. Son las cosas que permiten los programas grabados. Me llama la atención porque esta mujer se ha dispuesto rentabilizar un montaje zafio y tosco y, finalmente, va a hacer caja. Por poco que sea, cobrará algo por su participación. Es uno de los relatos más infames, más chusco de los últimos años. Y la máxima expresión de lo que representa la falta de esfuerzo y el dinero fácil.

Esta mujer dijo ser pareja de Omar Sánchez, otro sujeto que participa en ‘Pesadilla en el Paraíso’ y que es, también, expareja de Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja. La endogamia televisiva da mucha pereza y mucha vergüenza. Dijo ser pareja de Omar y yo no sé si es verdad o forma parte de un burdo montaje que nos entregaron en los programas de la cadena para la que trabajan habitualmente. Se veía a Raquel Lozano discutiendo con el otro como si no supieran que les estaban grabando desde el principio. Todo estaba preparado, filtrado, por alguien de la profesión que quería hacer un favor a esta señora. Cualquiera que tenga relación con el medio sabe que la cosa era un esperpento. Por supuesto, la pareja duró un suspiro, lo suficiente para que uno entrara en el programa y la otra pudiera aparecer en algún programa para que se hablase de ella un poco. Muy poco.

Raquel Lozano llegó a decir que había perdido su puesto de trabajo por todo este lío. Sin embargo, desde la empresa para la que trabajaba dicen que no, que no se la llamó por esa razón y que la baja es voluntaria. Un insulto a la inteligencia. Y es que trabajar de verdad es muy duro y hacer el canelo en televisión es un chollo que da dinero. Eso sí, la dignidad de cada uno queda sepultada por un puñado de euros.

Seguramente, veamos escándalos y broncas protagonizadas por estos dos listillos (Omar y Raquel). Tal vez, asistamos a una reconciliación tan de palo como todo lo demás. Desde luego, no merecerá la pena. El interés es nulo.