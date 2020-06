Reyes, Papas y pasta

Leí en El Independiente el 21 de junio del corriente una información firmada por David Palomo según la cual “Josep Cusí, empresario y amigo de regatas de Juan Carlos I, pagó más de la mitad de la luna de miel de Felipe VI y Letizia, según publica el diario británico The Telegraph. Ambos recorrieron, en ese viaje, en 2004, Camboya, las islas Fiji, Samoa, California y México. El diario británico The Telegraph ha titulado la noticia: "La luna de miel secreta de medio millón de dólares del Rey de España pagada por un padre deshonrado", haciendo patente que Josep Cusí actuó como testaferro de Juan Carlos I”.

La noticia ha salido en muchos otros medios. En El Confidencial la he leído también y en la agencia Associated Press (AP) esta otra del día 18/6/2020 que después de indicar: “El papa emérito Benedicto XVI llegó a Alemania el jueves para estar al lado de su hermano, quien enfrenta problemas de salud, informó el Vaticano”, añadía: “Benedicto XVI fue acompañado de su secretario personal, Georg Gaenswein, un médico, una enfermera, un asistente y el subcomandante del cuerpo de gendarmes del Vaticano. El papa emérito tiene 93 años y su hermano 96”.

También hace más tiempo, el 29/5/2020, en Merca2 me enteré de que, por lo visto, Amancio Ortega no es tan sencillo como parece porque: “Hasta 2017, Amancio Ortega aprovechaba el verano para navegar en su magnífico yate de más de 32 metros de eslora. Sin embargo, el salto cualitativo que ha dado su fortuna parece que también tenía que reflejarse en el yate, así que decidió cambiar su “pequeña” embarcación por una más propia de un magnate como él. Así, su nuevo juguete naval dobla en eslora el anterior, con 67 metros y 11 de manga, y en los últimos años se le ha podido ver disfrutando de él con su extensa familia y amigos. El nombre de esta lujosa embarcación es Drizzle”.

Bueno, ¿y qué pasa? Los medios están llenos de noticias parecidas, ¿hay algún problema? Cuando yo era adolescente y empecé a preocuparme por estas cosas mi madre, que era una trabajadora ama de casa, me decía: “Ramón, siempre habrá ricos y pobres”. Y ya se sabe que una mare es una mare y a vosotros os encontré en la calle, Felipe, Letizia, Juan Carlos, Benedicto, Amancio... A ver si ahora las palabras de una madre no van a servir para nada.

Porque a ver, tanto follón mediático con la gente de dinero, ¿qué quiere decir?, ¿que como hay tanta hambre hay que quitarles lo que tienen para repartirlo? Entonces, si se hace eso, los mismos medios que lo han publicado te dirían, ¡eh!, ¡quietos ahí!, chavistas, miserables, totalitarios, que ya queréis implantar una dictadura. Por tanto, ¿a qué jugamos aquí? A distraer a la gente y que se pelee entre ella, ¿no? Los soldados se matan en la guerra civil y los generales salen indemnes y además ganan pasta. Y así por los siglos de los siglos. ¿Quieren entonces decir los medios que sigan siendo ultra-ricos pero que gasten con más mesura? ¿Entonces qué clase de ricos serían? Pero, seamos serios, si la gente lo que quiere es imitarlos en lo posible y los ricos representan nuestros sueños necesarios... Si el poder le chifla al personal.

Mi madre tenía razón, y yo añado: pertenezco a una raza inferior, ¿cómo me voy a comparar yo con toda esa gente superior? Si yo no tengo ese pastizal es porque no he sabido ganarlo, soy un fracasado, no debo ni mirarlos a la cara, pero no por desprecio sino por respeto, admiración y adoración, como al Inca o al Faraón o como en India que el estamento de los invisibles no puede ni echarles una ojeada a otras razas de altura.

Estas gentes del periodismo monetario y de la subversión lo que quieren es envenenarme con su amarillismo y como yo no llevo conmigo tanta infraestructura médica como Benedicto y menos al subcomandante del cuerpo de gendarmes del Vaticano, tengo que defenderme solo. Voy a comprar cupones a ver. O lotería.