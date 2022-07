Rosalia o la choni empoderada

Circula por las redes sociales un meme en el que se puede ver a Rosalía con pose poligonera, así como retando al mundo entero a no sé qué cosa, y dejando claro que lo que gusta al personal es la cosa choni a más no poder (digo esto porque la repercusión está siendo brutal). Circula con gran éxito y pienso en que esta mujer pasa por ser una cantante de categoría, una mujer que hace música desde sus raíces flamencas... Y me da la risa tonta.

Rosalía no es una gran cantante. Su voz es pequeña, no es robusta y los registros en los que se maneja son los justitos; más allá de lo que escuchamos no hay nada y lo que escuchamos es poca cosa. ¿Tiene un directo monumental? Sin duda y es inversamente proporcional a lo que dice en sus canciones (las letras de los temas de Rosalía son entre inexplicables y surrealistas). ¿Ha sabido innovar? Sin duda alguna y ese es su verdadero éxito. Pero ni es una cantante excelente ni nada de eso. Es una cantante que estaba en el lugar adecuado y en un momento adecuado. Punto. Que conste que me alegro por ella y porque la cultura española se pone a la vanguardia, pero si alguien tiene valor de decir que (ahora que se cumplen 30 años sin Camarón) esta chica es una estrella del flamenco; o que se parece cantando y componiendo o escribiendo letras a Mayte Martín; que deje de hacerlo porque afirmar esas cosas es de cateto musical.

Rosalía es una artista monumental. De eso no hay duda alguna. Baila y se rodea sobre el escenario de un cuerpo de baile magnífico y de unos músicos extraordinarios. Tiene detalles que gustan mucho porque parece una mujer empoderada, pero es la reina de las chonis y canta regular. No pasa nada por decir lo bueno y malo. Y cantar, lo que se dice cantar, lo justito. Todo lo que no sea eso, insisto, me provoca ataques de risa incontrolables.