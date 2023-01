Sálvame contra los concursos de Tele 5. Guerra sin cuartel

¿Por qué no funcionan los concursos que emiten en Tele 5?

El espectador busca participar desde casa, probarse a sí mismo, avanzar al mismo ritmo que lo hacen los participantes del plató. Y los programas que está emitiendo Tele 5 desde hace unas semanas permiten pocas alharacas en casa.

‘Reacción en cadena’ es un buen programa que presenta un buen profesional. Ion Aramendi habla, canta y gesticula con gracia; Aramendi ayuda a los concursantes y a los que ven en casa el programa con sus comentarios; Aramendi logra hacer ameno el tiempo de programa. Pero eso es poco puesto que el programa es difícil. Es muy difícil enganchar con lo que sucede si se llega tarde a la conexión, es muy difícil acertar lo que se plantea y muchas veces no se entienden bien las conexiones con las que el programa juega para mantener la tensión y dar lustre a un entretenimiento que intenta suplantar a la telebasura basada en la casquería sentimental.

Hay que ser muy rápido para lograr mantener el ritmo que se impone en el plató. Y no debemos olvidar que los espectadores de estos programas son, en un porcentaje determinado, los que vienen arrastrados por los programas, espectadores previos que se sostienen gracias a que se les permite no pensar en nada. El tránsito es complicado.

El otro concurso, el que presenta Christian Gálvez, tiene los mismos problemas.

Si estos programas se emitieran en La 2 de TVE la cosa sería muy distinta puesto que el perfil de espectador es otro y está más acostumbrado a la exigencia intelectual.

Que nadie se enfade porque no estoy diciendo que el espectador de Tele 5 en mononeural. No, no, no. Lo que digo es que el perfil es otro y que lo que quieren unos es demostrar lo listos que son y lo que quieren otros es tragarse lo que les den porque prefieren desconectar de la realidad. Algo así.

Tal vez si bajaran el listón, otro gallo cantaría. Tal vez si dieran un poco de cuartel a los que quieren subirse al carro de la deducción y del uso del lenguaje, otro gallo les cantaría. Aunque conociendo el paño, lo que ocurrirá será que se zumbarán los programas de la parrilla y volverán a las fórmulas ya conocidas para mantener el tipo en los datos de audiencia. Tiempo al tiempo.