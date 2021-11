«Secret Story»: Cristina Porta o la leyenda de la matagigantes

Esta noche quedarán sin salvar, previsiblemente, dos nominados en el reality «Secret Story: La Casa de los Secretos». Los otros dos se librarán y podrán dormir tranquilos un par de días. La gente sigue gastando un dineral para que su favorito se libre de la quema y los concursantes van haciendo de las suyas para que los vídeos que nos ofrece el programa les tengan de protagonistas constantes. Ese es el mecanismo: unos hacen el chorra y los otros pagan por ello.

Lo más previsible es que queden nominados Cristina Porta y Miguel Frigenti. Tanto Sandra Pica (traicionada por su novio, un muchacho que lucha para que sus dos neuronas no entren en conflicto) como Luca Onestini (el guaperas que sobrevive sin problemas agarrado a un flotador llamado amor) parecen claros candidatos a librarse de la quema esta semana. Por su parte, Cristina Porta y Frigenti tienen un enorme número de ‘odiadores’ que les desean lo peor en el transcurso del programa y votan para que no facturen ni un euro más. Y es que el odio, la confrontación y el ataque sin miramientos es la salsa de un tipo de televisión que tiene su público y parece no tener límite.

Si fuera así, creo yo que el tal Frigenti (¡qué mal encarado y qué histérico es el pobre!) tiene las de perder. Cristina Porta se ha cargado ya a unos cuantos concursantes que tienen un seguimiento mucho más abultado en redes y son más conocidos que ella en el ámbito televisivo. La última víctima fue Adara Molinero, la criatura a la que algunos de sus fans le llaman diosa, reina y cosas por el estilo y que ella ha asimilado como algo suyo, creyendo a pies juntillas que se lo dicen grandes expertos en comunicación, catedráticos universitarios o gente normal y corriente. Impresiona que sean tantos los que creen que una mujer que no distingue entre derecha e izquierda a no ser que realice un esfuerzo intelectual con gran desgaste, es una diosa o la reina de no sé qué. El caso es que Cristina Porta es una especie de matagigantes que, de momento, ha repartido de lo lindo y no precisamente madalenas. A la ‘diosa’ se la llevó dos veces por delante.

Si quedan en la lista de nominados Cristina y Frigenti, el jueves próximo viviremos un nuevo episodio de una historia asentada sobre la zafiedad, el rencor, los insultos y el miedo a volver a la realidad por si hay que currar como todo el mundo. Prometo mantenerles informados y, si puedo, a salvo.