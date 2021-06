Sevilla, pobreza, drogas

Los pobres se multiplicaron más de un 25% en Sevilla por culpa de la pandemia . El informe de Cáritas en 2020 ofrece un panorama dramático en la provincia, cuando fueron atendidas 50.000 personas en exclusión social. En la mayoría de los casos, las familias atendidas responden a los siguientes perfiles: en situación de desempleo de larga duración con problemas añadidos, dependientes de ayudas sociales o prestaciones no contributivas que no dan cobertura a las necesidades más básicas, familias con menores a cargo -monoparentales, separadas- con bajo nivel de estudio y sin empleo o con trabajos precarios, presencia de problemas de salud mental o migrantes con solicitud de asilo y protección internacional denegadas, aunque con formación elevada. La brecha digital ha sido clave para hundir más a estas familias en un año fundamental para poder mantener el contacto laboral, educativo y hasta afectivo. De ahí el absentismo escolar. Pero, también, se ha visto reflejado en la imposibilidad de realizar la tramitación online de las prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, los certificados del SEPE o las citas previas con la Administración.

Y me pregunto: ¿si yo estoy entre los pobres de solemnidad que Caritas cobija, me sentiría tentado a vender droga para mantener a mi familia? Por supuesto, y lo haría si pudiera porque lo primero es mi familia. Me acuerdo del filósofo Antonio Escohotado, defensor desde hace años de la legalización, que afirma: “hasta bien entrado el siglo XX, el opio es la piedra filosofal de la medicina, el principal regalo divino a los terapeutas, tanto agnósticos como judíos, cristianos y musulmanes. Concretamente, hasta la Convención Internacional de 1971, pues desde ella «carece de uso médico y científico». Media línea se cargó una tradición de 4.000 años en todos los continentes”. Y concluye: “No hace falta legalizar. Deroguemos la prohibición, como se derogó la Ley Seca”. Y nos recuerda que The Economist, una revista liberal de mucho prestigio, ha publicado dos portadas en favor de la legalización de las drogas.

Para Antonio Escohotado, España es uno de los países que más marihuana fuma de Europa. «Holanda, que la tiene legalizada fuma un 20 por ciento menos que España», dijo. Asimismo, cree que no hay que poner límites al consumo, aunque puntualizó que el consumo es un «asunto de conocimiento y amor propio. La marihuana y todas las demás drogas, empezando por el alcohol».

Esto es lo importante, no si hay que hacer elecciones ahora o quién pone la lavadora en marcha, si hombre o mujer, porque este gravísimo problema es la semilla del aumento del desorden futuro, una bomba de relojería y una vergüenza, ¿o es que creemos que hay que seguir tapando nuestras vergüenzas con dinero público y dejándole la carga a Cáritas? ¿Se le puede llamar democracia a esto? La democracia es la dignidad de todo ser humano y ya ven cómo están pisoteando a miles de sevillanos, si nos ceñimos sólo a Sevilla. Porque esto ya estaba ahí antes de la Covid-19. Pero nada, subamos la luz y sigamos creando empleos precarios que ya Cáritas repartirá velas para iluminarse y comida para poder seguir siendo demócratas. Pero no nos extrañemos tampoco de que cada vez los cacos señalen más casas en las que robar o aumenten los hurtos en los polígonos industriales.