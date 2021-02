Simbología y vanguardia para anunciar la Semana Santa de Carmona

A menos de una semana para que dé comienzo una cuaresma diferente Carmona ha presentado el cartel que anunciará la Semana Santa de 2021, el acto tuvo lugar el pasado domingo 14 de febrero en el teatro Cerezo de la ciudad. La obra con un estilo contemporáneo ha sido realizada por Manuel Jiménez y gira en torno a la mirada de distintas imágenes de la Semana Santa carmonense. El autor, con solo 25 años, ha sido el pintor más joven de la historia al que se le ha encomendado esta tarea y ofrece una propuesta rompedora con lo establecido en los últimos años. Manuel es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 2018, actualmente se encuentra estudiando el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La obra tiene presente el contexto de la pandemia ya que durante esta cuaresma serán muchos los cofrades que busquen en la mirada del titular de su hermandad la esperanza de poder volver a vivir una nueva Semana de Pasión como la de hace dos años. En el cartel se puede observar cómo existe una superposición de elementos, el resultado final es una composición original que huye del concepto tradicional del cartel de Semana Santa donde se suele representar un escenario real. El proceso de creación de la obra ha sido muy reconfortante a nivel personal ya que le ha permitido aplicar técnicas tradicionales como el óleo o el pastel en armonía con otras más innovadoras como el metacrilato y la impresión 3D. Me he permitido el lujo de poder arriesgar con esta propuesta por la confianza que he recibido tanto del Consejo de Hermandades y Cofradías como de los ciudadanos de Carmona. La cuaresma en Carmona ha dado comienzo unos días antes de lo marcado con la presentación de este cartel, a pesar de la incertidumbre con la que se prevé vivir estas semanas tan especiales para los cofrades ya existen algunas actividades programadas como una exposición con los carteles que han anunciado su Semana Santa a lo largo de su historia. Este fin de semana tendré la oportunidad de chalar con este joven pintor en la radio, nos explicara el sábado como le llego la noticia del encargo de este cartel que estoy totalmente seguro, será del gusto de los cofrades de la ciudad de Carmona, una de las semanas santa mas importante de nuestra provincia