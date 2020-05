¿Son los ancianos un colectivo no productivo desde el punto de vista económico?

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) ha lamentado que el cómputo de víctimas en residencias de ancianos, a las que tachan de «colectivo no productivo desde el punto de vista económico», vaya a retrasar en Castilla y León el proceso de desescalada, el paso de la fase 0 a la 1.

Es decir, los ancianos tienen la culpa de todo lo que está pasando; cómo se les ocurre morirse a todos estos ¡se están portando como si fueran niños!; no trabajan y, además, nos están destrozando los planes. Algo así es lo que se afirma en esa confederación de empresarios. Lo que olvidan es que gracias a ese colectivo no productivo hemos progresado y hemos vivido la mejor época de la historia. Gracias a ellos, sí, a ellos.

No sabemos si estos sujetos, que escupen ideas tan perversas, tienen padres o si vinieron al mundo a bordo de un OVNI, no sabemos si hablan con sus padres al llegar a casa o al visitarles en las residencias, no sabemos si les cuentan cómo piensan sobre lo que son para la sociedad. Lo que no sabemos es cómo se puede permitir que alguien diga estas cosas.

La economía es muy importante y no podemos apretar las tuercas al tejido productivo más allá de lo necesario porque las consecuencias pueden ser mucho peores de lo previsto. Pero nuestros mayores son sagrados, coño. Si tenemos que comer sopa de cebolla un par de años y conseguimos, así, salvar la vida de uno solo de ellos, pues comemos eso sin rechistar.

Todo lo que está pasando es un desastre indeseable, pero lo cierto es que las caretas se han caído y eso no viene del todo mal.

Señores de la CVE, se han lucido ustedes. Pero de lo lindo.