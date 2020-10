Te quiero (II). 15 años de matrimonio igualitario en España

También para disfrutar tanto el que lo hace como el que de alguna manera le llega y como tantas veces ha pasado desde los comienzos de la humanidad: como la manifestación gráfica y plástica que contribuya a la equidad, justicia, igualdad, solidaridad, aceptación, empatía, etc. hacia colectivos que aunque parezca increíble a la altura que estamos de la evolución, todavía lo necesitan: personas con capacidades diferentes, de edad avanzada, desempleados por causas ajenas; para eliminar la pobreza, defender del medio ambiente, concienciarnos con cualquier causa, y por supuesto para la igualdad sexual y las múltiples maneras de amar, como pueden ser el poliamor sin necesidad alguna de papeles entre personas que se quieren independientemente del sexo y si lo practican o no, cuestiones estas en las que también falta concienciación y manifestaciones que la secunden.

En este orden de cosas, esta exposición es un activismo que muestra el estado de la cuestión en la que estamos. Una buena ocasión para conmemorar estos 15 años como un recordatorio no sólo del matrimonio LGTBI+, sino del arte que tiene a estos colectivos como protagonistas, bien como autores, bien como temática, pues no se necesita ser gay ni seguidora de Saphos, etc. para hacer un arte que tome partido por los derechos civiles que esta libertad de acción y de expresión comporta, ni que los miembros LGTBI+ no puedan hacer un arte que no sea siempre reivindicativo.

A pesar de todo lo dicho, el día en que tuvo lugar la mesa redonda dentro de los actos que se han organizado en relación a la exposición, los únicos asistentes eran hombres, y sólo hacia la mitad entró una mujer también artista aparte de quien esto escribe- por lo que me pregunto por qué no asistieron lesbianas, transexuales, queer y en general miembros de todos los grupos y personas que forman –o formamos parte- de la comunidad LGTBI+, primero porque hay manifestaciones de todos en las salas y segundo lo que quiero es que no nos tengamos que seguir dividiendo en ghetos, ni identificándonos como homo o hetero, bi, etc.