Tener o no tener hijos

Nos olvidamos por tanto de ese periodo que retrata la película La gran familia , cuando Franco premiaba la fertilidad, nos olvidamos de los cheques bebé de Zapatero y de Ayuso y, como unos buenos arrumacos no lo eviten, a ver cómo se sostiene el sistema de la Seguridad Social y de Pensiones por mucho que nos digan que el Estado está detrás y que contamos con su garantía. Veremos de dónde saca el Estado los dineros para pagar a las clases pasivas porque ya me veo a la gente con 80 años doblando la cerviz y rompiendo ese dicho sagrado de “cada cosa a su tiempo”, criando hijos con 45, 50 años y más, supongo que como los cuerpos estarán aún fuertes todo será posible, no olvidemos que “antes pierde el viejo la sesera que la sementera” y que tenemos bancos no sólo de cajeros más que inteligentes sino de semen y óvulos, más empresas en las que encargas el niño y lo recoges ya hecho a los nueve meses.

La Covid-19 nos ha mostrado nuestras miserias, unos miserables se habían llevado sus fábricas allá donde les venía mejor a sus intereses, olvidando sus patriotismos y demás monsergas. A cambio, se lavan las conciencias con donaciones millonarias a través de fundaciones, se agradecen, pero no me dé una caña para que pesque, enséñeme a pescar y además cotice en los países donde vende sus productos, no en otros en los que apenas les exigen contribuciones fiscales. Todo esto, más la incorporación de la mujer que busca sus derechos, crea una distorsión en el mercado que se traduce en situaciones personales de inquietud crónica. Cuando logra uno algo de descanso ante este maremágnum, sale pitando para relajarse. El teletrabajo aumenta la auto-explotación. Por tanto, ¿quién va a tener ganas de descendencia?

Desde que cayó el comunismo, los grandes inversores no sólo se han adueñado del mundo sino que en buena parte se han desentendido de sus responsabilidades, de eso que se llamaba responsabilidad social corporativa. Ahora, millones de trabajadores no lo son por cuenta ajena ni están debidamente protegidos sino que son ellos quienes tienen que costearse su derecho a un trabajo mientras que las no ya grandes sino enormes fortunas se lavan las manos y aumentan sin cesar. Al mismo tiempo, los estados han ido soltando competencias y controles sobre los poderes privados del mundo de la empresa y las finanzas. El mundo no es de los estados nación sino, más en esencia, de los grandes inversores.

La verdad es que son declaraciones que al menos a mí me sientan bien, ya está uno harto de que, en reuniones de gente joven, en edad de procrear, se hable más de mascotas que de hijos, ya está uno harto de no ver carritos con niños por las calles. Sin embargo, puede que no sea suficiente el impulso y la energía que el catolicismo imprime, sino que factores como los señalados antes -muy genéricamente- influyan para que en este tema de tener o no tener hijos también sea aplicable la dualidad realidad-deseo. “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, sabemos de sobra que afirmó Ortega. Hay que salvar unas circunstancias muy adversas para tener un hijo como ese hijo se merece, ya me gustaría a mí un mundo con la circunstancia salvada, para eso todo parece indicar que hay que hacer algo más que quejarse.

Isabel Díaz Ayuso, 42 años, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta mujer que está arriba, en el candelero, no tiene hijos, se le está pasando el arroz y desde luego no necesita de sus cheques bebé. Ayuso le ha confesado a Bertín Osborne , según recoge la revista Semana y otros medios, que el tema de la maternidad es algo que se ha pensado alguna vez: “Me lo he planteado pero por distintas circunstancias no lo he hecho al final”. Bueno, Susana Díaz era tan presidenta como ella o más, de izquierdas, al frente de una comunidad autónoma ocho veces la de Madrid, y sí ha podido con todo.

Sostiene Ayuso que no ha llegado a dar el paso porque su carrera -es decir, su circunstancia- ha ocupado todas sus energías. En estos momentos ve complicado dar ese paso, por eso no teme tomar una decisión al respecto. “Se va pasando el tiempo. Tengo que asumir que va pasando el tiempo y no pasa nada”, ha dicho, quitándole hierro a este aspecto. “Ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien. Tengo siete millones de madrileños y mis sobrinos. Mi sobrina de seis años me llama Presidenta. Estar con ellos es ser tú y ellos, muchas veces me sirven para sentir que sigo teniendo familia”.

En Mi casa es la tuya, programa de Bertín Osborne, ha hecho las anteriores declaraciones y éstas otras: “He vivido siempre la vida con muchísima intensidad”, destacaba. Aunque por el camino, por supuesto, ha tenido que renunciar a muchas cosas: “Pagas un precio altísimo, sobre todo con tu vida personal”. Pero tiene claro que para avanzar “hay que saber dejar marchar y asumir que vienen cosas y se van otras”. Todo muy misterioso pero respetable, es su vida personal y ella sabrá.