Tener una mascota en casa

Hacía muchos años que no tenía una mascota en casa. Después de los disgustos de hace años con mis perros (se mueren y te dejan un vació casi insoportable; se ponen enfermos y te desesperas sin remedio) decidí que ni uno más. Pero han pasado los años y no he podido evitar dejarme llevar por el deseo de mis hijos. Gaia ya está en casa. Es la primera hembra que llega y la ilusión por ver cómo crece es apabullante.

Gaia tiene dos meses y medio. Bulldog inglés. Va a ser una perra impresionante. Y ha llenado de vitalidad la casa. Somos muchos aunque un cachorro tan bonito, tan divertido y tan enternecedor como es Gaia, aporta ese movimiento generado por la vida que siempre impresiona tanto.

Las mascotas forman parte de las familias. No soy yo de los que dice cosas como que prefiero un perro a un ser humano ni cosas parecidas; cada cosa en su sitio. El que prefiere a un gato antes que a un niño tiene un problema. Pero es cierto que una mascota se integra de forma plena en las familias. Si alguien te recibe con alegría cuando regresas a casa es la mascota; si alguien te es fiel hasta lo imposible es la mascota.

Gaia será buena compañera de viaje y espero que en casa seamos tan buenos como ella para llegar hasta el final del camino. Por cierto, Gaia es la diosa primigenia que personifica la Tierra en la mitología griega. No quería llamar a la perra de cualquier forma, quería que me recordase cada día que ella representa esa unión del ser humano con el entorno, con la naturaleza; que es necesario abrazar lo que somos y nuestro mundo porque somos una sola y misma cosa.

Gaia es todo alegría y ha sido capaz, en unos días, de revolucionar una casa que ya estaba revolucionada desde siempre. Sí, esto es una locura. Ya somos ocho y eso son palabras mayores.

Una sola cosa: no abandonen a sus mascotas. Ellas nunca harían algo así.