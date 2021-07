Tres generaciones

El concepto generación y por contra a lo que pudiera pensarse, en arte no tiene nada que ver con el nacimiento, sino con los años en que comenzaron –en este caso- a pintar. Generalmente es una clasificación que se da a posteriori, cuando ya ha fraguado y se tiene perspectiva histórica, como por ejemplo ocurre con la Generación del 27, la de Entreguerras, etc.

La segunda dificultad se refiere a los autores, a quienes puede que les agrade el lugar donde han situado a su obra (o no) y el autor que tienen al lado (o tampoco), bien porque le haya tocado en suerte estar en la pared o sala principal, bien porque la hayan colocado en un rincón sin tanta importancia -al menos en lo que respecta al espacio (o a las condiciones espaciales)- y también y entre otras cosas, porque pudiera darse el caso de que alguno creyera que su firma –consolidada a base de éxitos, premios y prestigio adquirido por los años que lleva en activo y por los museos donde se encuentra representado- iba a devaluarse en cierto modo si se coloca junto a un principiante o de alguien que considere que no está aún a su altura estratosférica.

Tampoco, porque incluso en el hipotético caso que pertenecieran a Escuelas distintas (y aunque fueran de la misma) no ha sido el propósito de MIGUEL ROMERO, ni de MERCEDES MURO, ni de LIBERTO ROMERO MURO, quienes dirigen este pequeño santuario laico, el que necesariamente deba establecerse una secuencia directa entre ellos, sino además de, comprobar los trasvases entre unos y otras, si nos referimos a las generaciones y siendo “políticamente” correcta, también a las autoras, porque puede darse la situación de que autores jóvenes pintan como en los 90 por ejemplo, o algunos de los más veteranos lo hagan como se hace ahora mismo.

Mezclas, influencias, interferencias es lo que se desprende de esta colectiva, que bien sintetiza la creación de los artistas unidos no por otra cosa, que por esa voluntad de serlo, de continuar haciendo y produciendo arte, de que este forme una parte importante no sólo de sus vidas, sino de todo aquel o aquella que al igual que ellos, no quiere que esta palabra y todo lo que ella conlleva, desaparezca. No, ni es el fin del arte, ni mucho menos como ahora está en voga decir, el de los artistas, de manera que si se dice que se ha muerto el arte, lo que viene a continuación, es sólo una palabra: ¡Viva!.