Tendría que ser posible poder borrar los recuerdos y empezar de nuevo, con la facilidad con la que eliminamos un desafortunado comentario en Facebook o Twitter. Creo que todos estamos orgullosos de una parte de nuestra vida y que borraríamos todo lo que fuera posible borrar de la memoria para seguir viviendo sin sufrir más de la cuenta, porque no hay peor condena que el sufrimiento, sea por el motivo que sea.

Una goma de borrar

para borrar los recuerdos.

Las caricias y los besos

ya no se sirven de nada

a un corazón medio muerto.

Tuve una infancia feliz, a pesar de la pobreza y de las injusticias y miserias que vi, pero borraría decenas de recuerdos malos, que creo que marcaron mi vida de una manera determinante y que son los responsables de que no acabe de entender el mundo. Estoy por solicitar ya el derecho a una muerte digna, ahora que está más cerca lo de la eutanasia. Supongo que habrá cola, porque el mundo está cada día peor e invita a dejar de vivir. Sin dolor, dicen algunos, pero una muerte sin dolor sería como un gazpacho sin vinagre. No tendría gracia alguna.

Nadie ha muerto tocando las castañuelas o pegándose una pataíta por bulerías. La muerte es fea, desagradable, dura, pero si le echas huevos puede ser una buena manera de irse sin mariconadas, como un tío. Tampoco es que haya que frivolizar con la muerte o que sirva de chiste, como está ocurriendo estos días con lo del coronavirus, que da vergüenza. Estamos enfermos, sinceramente.

Encima, con lo que está pasando, hablas del derecho a una muerte digna, de poder decidir tú si quieres vivir o no, y eres un desertor, un impío, un cobarde o un desagradecido. Te traen al mundo, un día te dejan solo en la oscuridad, te guste o no, y si decides acabar con tu vida eres una inmundicia.

Los flamencos tienen su propia filosofía para tratar estos asuntos y han utilizado siempre la seguiriya gitana para lamentarse:

A la muerte yo llamo

no quiere venir.

Hasta la muerte tiene,

prima de mi alma,

lástima de mí.

Antonio Machado, el maestro, lo dijo de una manera muy inteligente y lúcida:

La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos.

Cuando la muerte llega, buscada o no, qué más da, ya no estamos ahí para saber si es o no importante.