Volvemos a tratar el tema de la educación en la provincia, no creo que sea tan difícil solucionarlo

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, a través de una carta, ha trasladado a la delegada Territorial de Educación en Sevilla, María José Eslava, su inquietud y preocupación a la vista de no haber recibido ninguna comunicación respecto al comienzo de las obras denominadas Sustitución de vidrios lucernarios y construcción de porche en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente y en el CEIP Juan José Baquero de la localidad.

Una preocupación compartida con la comunidad educativa y el AMPA de los referidos centros teniendo en cuenta, además, “que ambas obras tienen ya su correspondiente licencia aprobada desde hace meses, concretamente desde el 20/12/2021 y el 14/03/2022, respectivamente. Se le recuerda a la responsable territorial que, desde el pasado mes de marzo, cuando se le envió otra carta desde la alcaldía, se está a la espera de una cita para abordar cuestiones y proyectos muy relevantes para toda la comunidad educativa palaciega. Todo ello a raíz de la reunión mantenida hace ahora un año, en junio de 2021, para abordar diferentes cuestiones de la situación educativa en los distintos centros de Los Palacios y Villafranca.

Fue un encuentro, en palabras del delegado Municipal de Educación, Florián Ramírez, en el que hubo predisposición y compromiso, pero, un año después, existe malestar al comprobar que gran parte de los problemas que se le trasladó siguen sin resolverse. Es el caso de las dos aulas nuevas en el IES Almudeyne, cuya licencia está concedida por el Ayuntamiento palaciego desde enero de 2021. La delegada territorial confirmó entonces que las obras comenzarían como máximo en un par de meses, refiriéndose a agosto del pasado año. Hoy en día, nada de nada. Otro compromiso de aquella reunión fue el enviar a personal técnico para valorar el estado en el que se encuentran varios tramos de vallas perimetrales de los CEIP Miguel de Cervantes y María Auxiliadora, realmente en estado peligroso.

Desde el Ayuntamiento continúan sin noticias al respecto y eso que hubo compromiso de acometer obras de ensanche del acerado, en el primer caso, con cargo al presupuesto municipal. En lo que respecta a las obras de ampliación de los IES Marismas y Joaquín Romero Murube, centros en los que la Junta de Andalucía mantiene instaladas caracolas desde hace un par de cursos, desde el Ayuntamiento palaciego se afirma no haber vuelto a tener noticias al respecto. En el caso del Marismas, en la reunión de hace un año, se informó que se encontraba en una fase previa al del IES Joaquín Romero Murube, pero se estaba preparando el proyecto por un importe superior al millón de euros. Más allá de eso, según el delegado Municipal de Educación, no tienen ninguna información por parte de la Junta. Referente al Romero Murube, en junio de 2021 la responsable territorial confirmó que se estaba redactando el proyecto, sin embargo, asegura hemos tenido conocimiento por la prensa que la adjudicación del proyecto se produjo en agosto y que la firma no se ha producido hasta cinco meses más tarde, en enero de 2022.

Retraso tras retraso que lo único que ofrece es el estar ante un escenario inadmisible como es el que, durante este año, tampoco comenzarán las obras ya que hasta que no se termine de redactar el proyecto, no saldrán a licitación con los plazos establecidos legalmente. La pregunta queda en el aire, el nuevo curso comenzara con las mismas deficiencias que tienen actualmente. Se que molesta dar esta información, pero es la triste actualidad de cómo funciona la educación en esta provincia.