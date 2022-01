Y, ¿por qué el PP y Vox no se unen?

Hará dos o tres días estaba escuchando a Carlos Herrera que con covid y todo le está echando bemoles a la vida y no falta a su cita con sus seguidores. Podría hacerlo porque supongo que por dinero no será, pero una mezcla de vocación y militancia por su verdad lo impulsan a seguir adelante. Hay que aplaudir a quienes, sean de derechas o de izquierdas, no se rinden. Aunque Herrera critique con mucha dureza al ministro Garzón me gusta cuando éste se reafirma en lo que declaró a The Guardian: hay granjas de animales cuyos dueños aprovechan el desierto que es España en ciertas partes de su suelo para actuar de forma dudosa. El ministro tendrá sus pruebas, lo que yo sé es que no es su culpa que España se haya despoblado y que alguien se pueda aprovechar de eso para pescar en río revuelto o en desierto calmado, eso que se lo pregunten al PP, al PSOE y a sus políticas tan desiguales desde hace decenios, en favor de unos y en contra de otros.

Significan dos polos opuestos, pero Herrera y Garzón me gustan cuando son coherentes si están seguros de sus respectivas posturas. Herrera se hallaba de nuevo haciendo hincapié en que Bildu es ETA y en que el precio de apoyar al PSOE es sacar a los presos de ETA de la cárcel o, al menos, acercarlos más e incluso encarcelarlos en el mismo País Vasco al tiempo que, poco a poco, se les cedía las competencias sobre estos presos al gobierno vasco quien, a su vez, ya se las ingeniaría para buscar la vía de excarcelarlos y enviarlos a sus casas.

Si esto fuera así, y si la unión del PSOE con ERC se lleva a cabo a pesar de las declaraciones independentistas y de la persecución de personas por expresarse o desear expresarse más y mejor en uno de los dos o tres idiomas más hablados en el mundo; si estamos asistiendo a una clara maniobra maquiavélica buscando el fin por cualquier medio por miserable que sea, ¿qué problema tiene la derecha del PP para unirse electoralmente a su hijo pródigo llamado Vox?

El que se cree el pistolero más rápido del Oeste americano muerde el polvo cuando llega otro más rápido que él; quien se comporte como un chulo y un déspota acaba sus días cuando aparece otro más decidido y bruto que él con las ideas más claras que sepa captar lo que desea una colectividad de personas molestas con el chulo déspota. Si el PSOE está unido a amigos de terroristas -la derecha los define como terroristas a los de Bildu, sin más, yo no me atrevo a tanto-, y con rompepatrias supremacistas que ejercen el fascismo, ¿por qué el PP se la coge con papel de fumar? ¿Por qué sus votantes le piden al PP que se diferencia de Vox si enfrente tiene a un gobierno que pacta y coquetea con Bildu y ERC? ¿Tanto le pesa Francisco Franco al PP?, ¿tanto se han creído ellos mismos -los del PP- que, tal y como lo acusan, son fascistas descendientes de Franco? ¿Por qué puede triunfar un discurso con el que Sánchez sale adelante con votos que, según algunos o muchos, están manchados de sangre, incluso de sangre de compañeros de Sánchez, y el discurso del PP es igual a fascismo y si ya es con Vox es fascismo al cuadrado, y resulta que cala más entre los habitantes de España? Yo creo que más o menos a esto se pueden referir las mujeres del PP, Cayetana y Ayuso.

Faltando dos años para las elecciones yo no me fiaría ni me confiaría en las encuestas, el discurso de la izquierda es más atractivo para las nuevas generaciones y para sectores que se sienten incomprendidos por las derechas. Así que el PP sabrá lo que tiene que hacer, incluso Ciudadanos. Yo me limito a expresar lo que me parece una incoherencia, no confío en ninguna de las dos opciones políticas que se me presentan, la derecha aún tiene mucho de siglo XIX inmovilista y la izquierda encierra una tonelada de estupideces ajenas a la izquierda misma.