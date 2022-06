La ONG ‘Crecer con Futuro’ busca familias colaboradoras para casi 2.400 menores en Andalucía

María tiene ahora 16 años, y tanto a ella como a sus cinco hermanos y hermanas les separaron de sus padres cuando eran muy pequeños. Desde entonces, viven en centros de protección de menores tutelados por la Administración, con una historia personal sin duda conmovedora. Aún recuerda los nervios a flor de piel del día en el que le comunicaron que la ONG andaluza Crecer con Futuro había encontrado una familia colaboradora para ella. Su vida cambió desde el momento en el que comenzó a compartir fines de semana y periodos vacacionales con ellos.

Casi 2.400 menores repartidos por centros en Andalucía por diversas circunstancias comparten la misma situación que María, y la campaña lanzada por la organización bajo el título #ContigoHastaLaLuna busca dar a conocer la importancia del programa Familias Colaboradoras para generar igualdad de oportunidades, y mejorar de este modo la vida de esos chicos y chicas. El próximo lunes 13 de junio a las 19:00 horas se darán cita en la Cafetería Berges21 de Jaén y a la misma hora en el Café con Libros de Málaga, algunos y algunas protagonistas del programa como son las personas ya adheridas, que desean contar sus vivencias para que los interesados conozcan de primera mano las experiencias que en numerosas ocasiones marcan un antes y un después en sus vidas. A continuación, se sucederán los cafés grupales por otras provincias andaluzas como Huelva (miércoles 22 de junio en La Grosera) y Sevilla (jueves 23 de junio en La Cafetera Metálica).

La experiencia de poder formar parte de una familia les ofrece la posibilidad de mejorar su autoestima y construir vínculos emocionales sanos y seguros, que favorecen su desarrollo pleno. Además, como entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, cuentan con un equipo de profesionales del ámbito social, que asesora, forma y acompaña en todo el proceso a quienes tengan interés en ser Familia Colaboradora, ya que cualquier persona mayor de 25 años puede participar en el programa: ya sean personas solas, familias monomarentales y monoparentales, parejas con o sin hijos/as.

En palabras de María: “Si en esta vida no arriesgas un poquito a lo desconocido no podrás ganar. Desde luego yo arriesgué y gané una gran familia que me quiere y me adora, y que ha dado por mí cielo y tierra para conseguir mi felicidad”. Al otro lado de la historia se encuentran Elena y Chema, una pareja que dio el paso y decidió compartir su tiempo con los chicos y las chicas del programa. “Ser familia colaboradora es una experiencia muy especial y llena de emociones. Se empieza con el deseo de ayudar a alguien, con la ilusión de hacer más feliz a un niño o niña que lo necesita. Se viven momentos muy mágicos...la primera noche en casa, las primeras risas todos juntos... son pildoritas de felicidad para toda la familia”, explican.

La campaña de sensibilización Contigo hasta la luna busca dar a conocer los beneficios de incorporarse al programa que sirve de nexo de unión entre jóvenes y familias que quieran compartir experiencias y crear nuevos lazos afectivos, y pone de manifiesto la diversidad familiar uniendo el arte con la experiencia emocional que viven las Familias Colaboradoras con los chicos y chicas. Pablo Little, Mercedes de Bellard, Desirée Acevedo, Fran Pulido y María Corredera son los cinco ilustradores de reconocido prestigio que ponen su sello en las obras difundidas en la campaña, que cuentan de forma visual las experiencias y sensibilidades transmitidas por las familias, tras un proceso creativo y colaborativo que también ha generado un potente vínculo plasmado en cada ilustración. “Cuando conocí la historia de Marta y Mª Carmen la primera sensación que tuve fue la de un hogar que van construyendo día a día la una en la otra. Esa emoción se fue convirtiendo en una idea que fue evolucionando desde el costumbrismo hasta llegar a un concepto más poético y evocador”, cuenta la malagueña María Corredera sobre su experiencia con la familia.

El amor incondicional que traspasa todas las fronteras es el espíritu de un programa que en estos momentos busca nuevos embajadores y embajadoras, aliadas que ayuden a movilizar a la sociedad para que la conexión entre adolescentes y familias sea una actividad habitual. El papel de los nuevos embajadores consistirá en tener un compromiso con el programa “Familias Colaboradoras” , sirviendo de aliadas y embajadoras del programa, y de este modo, usar su capacidad de movilización social para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de ‘Familias Colaboradoras’. Todos los detalles de la campaña se pueden conocer en su página web: www.crecerconfuturo.org/contigohastalaluna.