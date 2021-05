La primera prueba deportiva del RetoPichon 2021 se celebra este fin de semana

El próximo sábado 15 de mayo, se celebra la primera prueba deportiva del #RetoPichón 2021 en Ribadeo (Lugo).

Juan Luis Muñoz Escassi, impulsor del reto, intentará superar el Triatlón de esta ciudad y dedicará la prueba a Leo, un niño de 7 años que sufre Piel de Mariposa, para visibilizar esta enfermedad y conseguir fondos para esta causa. Este año, el objetivo del #RetoPichon es recaudar 21.500 euros para ayudar a las 304 familias con Piel de Mariposa de la ONG Debra, para que puedan tener el apoyo sanitario, psicológico y social que necesitan.

En total participará en 10 pruebas deportivas que dedicará a 10 niños y niñas que sufren Piel de Mariposa y a sus padres.

La historia de Leo

Leo es un superhéroe de 7 años de Sevilla que tiene Piel de Mariposa (Epidermólisis Bullosa). Tal y como él la describe en el blog de Juan Luis (www.juanluismunozescassi.com) es una enfermedad rara que sufre su piel volviéndola muy frágil. “El mínimo roce me causa heridas y ampollas. Desde que nací llevo luchando con el gran villano LORDO (dolor). No hay día que no aparezca, pero ya se ha hecho amigo mío. A pesar de todo eso soy un niño que me encanta reír, bailar, jugar a los legos y sobre todo a los videojuegos”.

La Piel de Mariposa, es una enfermedad rara, genética e incurable, que afecta a 500 personas en España, y que se caracteriza por la extrema fragilidad de la piel de todas aquellas que la padecen. Al carecer de las proteínas que hacen que la piel sea resistente a golpes y roces, las personas con Piel de Mariposa deben vendar su cuerpo casi de forma de diaria para protegerse de las heridas y ampollas provocadas por el más mínimo roce. Como consecuencia de ello, acciones de la vida cotidiana como andar o comer, pueden resultar extremadamente dolorosas.

El reto deportivo

En cuanto al reto deportivo del #RetoPichon 2021, será uno de los más exigentes al que Juan Luis se ha enfrentado nunca, en total serán 10 pruebas: Half Triatlon Ribadeo; Tritour Amposta; Northwest Triman; Ironman 70.3 Andorra; Subida Pico Veleta; Ironman 70.3 Marbella; Challenge Lisboa; Calima Desafío Posada; Ironman 70.3 Barcelona y el Ironman Cascais, Portugal.

Todas estas pruebas estarán dedicadas a 10 niños y niñas que sufren Piel de Mariposa, y que también irá presentando en sus redes sociales y su blog. Pero no solo por ellos, sino también por sus padres, que tienen que vivir con esta realidad diariamente.

Además cruzará corriendo 250 km. por el desierto en el Maratón de Sables, una de las pruebas deportivas más extremas del mundo. Y, por último, atravesará nadando el Estrecho de Gibraltar.

Sobre el #RetoPichón

El #RetoPichon es una iniciativa de Juan Luis Muñoz Escassi para apoyar a ONG a través del deporte. Desde el año 2011 ha conseguido más de 100.000 euros en los diferentes retos. Entre otros, en 2016 ayudó económicamente a dos familias de la Fundación Luis Olivares (cáncer infantil), en 2017 hizo posible la compra de 20 aparatos Irisbond para pacientes de la Asociación ELA Andalucía, en 2018 contribuyó económicamente en la construcción de una residencia de mujeres con discapacidad de la India de la Fundación Vicente Ferrer, en 2019 recaudó 21.000 euros para ayudar a los niños de la Fundación Upacesur, etc. En 2020 reunió 37.000 euros para las personas sordociegas del Centro Santa Ángela de la Cruz que la ONG APASCIDE tiene en Salteras (Sevilla).