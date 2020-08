El Pedroso rinde tributo a la escritura a través de las escuelas coránicas y Celestine Freinet

Este pasado musulman de El Pedroso sirve de apoyo para la primera parte de la exposición del Centro de la Cultura de las Escuelas Nuevas. Una exposición que, en este caso va a girar en torno al proceso de aprendizaje del corán mediante la escritura . Para ello se instruye al visitante acerca de las escuelas coránicas. Unas escuelas aún hoy existentes en Marruecos y que suponía el estudio del corán a través de su escritura en lohas . Son estas una tablas que se untaban con arcilla y sobre las que se escribía para a continuación recitarlas y memorizarlas antes de lavarlas para escribir un nuevo pasaje. Estas escuelas acogían a hombres de entre 3 y 18 años que ascendían de curso en función de su capacidad de aprendizaje y no de su edad . Aunque en esas tablas tan solo se escribía el corán, una vez al año, como premio se le permitía a los alumnos la realización de algún dibujo. Una vez concluido se procedía a su venta en las calles. Lohas como esta última pueden apreciarse en esta exposición, junto a los objetos cotidianos de esta es cuela como el kalam (objeto que haría las veces de lápiz), el smag (tinta para escribir), o el Karray (que servía para marcar el ritmo y mantener la atención). Todo ello, además, ilustrado con fotografías de escuelas coránicas para que el visitante se forme una idea acerca de cómo era el aprendizaje del corán.

No puede hablar se tradición árabe en El Pedroso si no se habla de La Piedra de la Mora. Es esta una leyenda que bien conocen los pedroseños y que muestran también con orgullo en esta exposición. Es esta la historia de Tomás , un comerciante cristiano que se enamoró de Zarha , una de las beduinas del harén del r ey almohade An-Nasir, mientras este se hospedaba en la Kura de Firrish. Siendo correspondido, los amantes decidieron huir hacia las montañas y refugiarse del influjo del rey. La mala suerte hizo que Tomás fuera finalmente encontrado y apresado . Rota por el dolor, Zahra entregó su vida en un conjuro de magia ancestral para reunirse con su amado. Por eso, según la leyenda, t odos los 8 de septiembre un lucero de la mañana, junto a un halo de luz de Luna, besan la Piedra de la Mora, una enorme piedra que se encuentra en el paraje conocido como La madroñera. Cuando ambos coinciden iluminan la entrada de la cueva en la que se refugiaron y las almas de los amantes se encuentran durante unos instantes, devolviendo al pueblo la esperanza de su amor eterno.

Dando un enorme salto en el tiempo, de la escritura como método de aprendizaje del corán, pasamos a Freinet y su método práctico de enseñanza en el siglo XX.

Celestine Freinet (1896-1966) fue un maestro y pedagogo francés que revolucionó la enseñanza gracias a un método basado en al experiencia práctica y no solo en el estudio. Para Freinet era importante que sus alumnos fueran capaces de poner en práctica lo aprendido y para ello no dudó en desarrollar con ellos diferentes medios de impresión. Sus conocimientos y enseñanzas están contemplados en esta exposición a través de unos libros publicados por él mismo. Pero esta exposición no se limita únicamente a contar quien fue Freinet y lo que hizo, sino que, al igual que él hacía con sus alumnos, nos da a conocer de primera mano los métodos que utilizó. Así, en la exposición pueden contemplarse un limógrafo, una imprenta o el método de impresión mediante gelatina.